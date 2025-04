Lorenzo Amoruso si sposa, la romantica proposta ad Afarin Mirzaei

Fonte: IPA Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso ha chiesto in moglie la nuova compagna Afarin Mirzaei cogliendola di sorpresa alla fine di una cena elegante a Firenze con uno splendido anello. Lo scatto della romantica proposta è stato condiviso sui social dall’ex calciatore che ha accompagnato la foto con la frase “Sperando in un sì”.

Lorenzo Amoruso, pronto alle nozze con Afarin Mirzaei

Ex calciatore ed ex concorrente di Temptation Island, Lorenzo Amoruso è conosciuto non solo per la sua carriera sul campo di calcio, ma anche e soprattutto per la sua storia d’amore con una nota protagonista della tv italiana: Manila Nazzaro. La loro storia era iniziata nel 2017 ed era diventata di dominio pubblico proprio grazie alla loro partecipazione al reality Temptation Island dove non erano mancate le situazioni di tensione tra i due. La relazione tra Lorenzo e Manila si era poi conclusa all’inizio del 2023, mettendo così la parola fine a cinque anni d’amore, ma sulle cause ci sono state opinioni discordanti: Manila aveva parlato di mancanza di progetti condivisi come il matrimonio, ma anche di discussioni frequenti che avevano reso il rapporto non più sereno e sostenibile.

Le loro strade dunque si erano divise e la Nazzaro aveva trovato poi l’amore nel ballerino Stefano Oradei, anche se Lorenzo Amoruso aveva sollevato dubbi sulle tempistiche dell’inizio della relazione tra i due, ipotizzando che potesse essere iniziata quando Manila stava ancora con lui. Tuttavia questo non aveva incrinato la sua fiducia nell’amore tanto che dopo poco l’ex calciatore aveva ritrovato la felicità tra le braccia della modella Afarin Mirzaei, alla quale proprio ieri ha chiesto la mano, pubblicando la foto della romantica proposta fatta al Four Seasons Hotel di Firenze sul suo profilo Instagram.

Negli scatti si vede un primo piano della splendida modella di origini persiane con al dito l’anello donatole dal futuro marito e i due che si tengono teneramente abbracciati, più felici che mai. Afarin ha commentato la proposta con queste parole: “Ho detto sì. Non avrei mai immaginato che un giorno così semplice potesse diventare il più bello della mia vita. E oggi, con il cuore colmo di emozione, ho detto sì alla vita che ho sempre desiderato: una vita insieme a te. Sì, mille volte sì Lorenzo”.

Tanti i commenti dei fan della coppia che si sono congratulati con loro augurandogli una lunga vita felice insieme.

In un altro post pubblicato sempre su Instagram, Lorenzo Amoruso ha mostrato gli scatti della romantica proposta, con la foto dello splendido e prezioso anello che ha donato alla futura moglie, ma anche alcuni video in cui si vede Afarin commuoversi e asciugarsi le lacrime con un fazzoletto, un brindisi tra i due e altri momenti indimenticabili della proposta di matrimonio, accompagnando gli scatti con la frase: “Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te”.

Afarin Mirzaei e Lorenzo Amoruso presto sposi: chi è la modella che ha rubato il cuore dell’ex calciatore

​Archiviata dunque definitivamente la storia con Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso sembra pronto a fare il grande passo convolando a nozze con la nuova compagna Afarin Mirzaei. Afarin è una modella e futura fashion designer di origini persiane e la sua storia d’amore con l’ex calciatore è iniziata nell’estate del 2023, durante un incontro organizzato da amici comuni a casa di Amoruso. Entrambi erano reduci da relazioni importanti e si sono subito trovati in grande sintonia, avvicinandosi gradualmente fino a ufficializzare la loro relazione nel febbraio 2024, in occasione di San Valentino.

La Mirzaei ha deciso di lasciare l’Iran tempo fa per cercare maggiore libertà e opportunità, decidendo di trasferirsi in Italia grazie anche al supporto della sua famiglia: in Iran infatti, nonostante una vita serena, Afarin sentiva le limitazioni imposte alle donne e desiderava emanciparsi da una realtà ancora difficile, mentre in Italia ha potuto laurearsi e dedicarsi agli studi in Fashion Design che tanto ama. Ora la proposta di matrimonio di Lorenzo Amoruso arriva a coronare una splendida storia d’amore e dà il via ad una futura vita insieme piena di felicità.