IPA Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sposano

Con un dolce post su Instagram Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno annunciato d’essere pronti a sposarsi. Il calciatore della Roma le ha fatto una romantica proposta di matrimonio, alla quale i fan dei due hanno potuto “partecipare”. L’hanno infatti vissuta attraverso numerose fotografie scattate del gran momento.

La proposta di matrimonio

Ludovica Pagani ha detto sì. Ecco la caption del post condiviso con El Shaarawy: “Sì all’amore della mia vita”. Nelle foto li vediamo su una terrazza ben addobbata, con tantissime candele tutt’intorno, un piccolo tavolo e poi loro, soltanto loro (e il fotografo, a dire il vero). Entrambi elegantissimi, come in un film, con lui in ginocchio e con un anello splendido con diamante tra le mani.

Il coronamento di un sogno d’amore differente da quello cui siamo abituati. Quando si parla di Vip, infatti, i riflettori sulla vita di coppia sono costantemente accesi. Basti pensare a Diletta Leotta e Loris Karius nella fase della gravidanza.

La coppia ha invece scelto di mantenere un profilo relativamente discreto. Sono ovviamente presenti sui social per i rispettivi lavori, ma se si parla di sfera privata il discorso cambia. Per quanto siano una delle coppie più amate del mondo sportivo e social italiano, hanno scelto di tutelare il loro amore. Del resto quando ci si espone eccessivamente si corre il rischio di finire al centro di strane trame di gossip, spesso inventate.

Insieme da diversi anni, hanno costruito una relazione stabile e solida, tra vita quotidiana, viaggi, complicità e sostegno reciproco. Di recente avevano iniziato a circolare voci in merito a una proposta di matrimonio, ma nessuno si aspettava una scena cinematografica come questa.

Chi è Ludovica Pagani

Nata nel 1995, Ludovica Pagani ha iniziato la sua carriera nel mondo dello sport. Ha infatti lavorato come inviata e conduttrice per alcune trasmissioni calcistiche. Il suo nome è diventato virale nel 2016 a causa di una gaffe in diretta. Dovendo leggere la classifica, infatti, ha confuso i punti conquistati dalle squadre per la posizione in classifica: “Napoli 47esimo”.

Un colpo di fortuna, voluto o meno, che le ha donato un bel po’ di commenti di scherno ma anche una via preferenziale per la notorietà. Ha trasformato un errore in opportunità, costruendo un mini impero digitale. Oggi è impegnata come influencer, modella e dj. È un’imprenditrice a tutto tondo, con collaborazioni con grandi marchi e presenze a grandi festival all’attivo.

Col tempo è passata dal mondo dello sport agli eventi di moda, raggiungendo i set fotografici e investendo in diversi settori, ma soprattutto su di sé. È chiaro, però, come sia rimasta legata al calcio e infatti l’uomo della sua vita è proprio un calciatore.

Con El Shaarawy il primo incontro è avvenuto nel 2019. Si seguivano entrambi sui social ma poi ecco i primi messaggi, frutti di un interesse reciproco. Da lì al primo appuntamento il passo è stato breve. La loro relazione è stata poi ufficializzata nel 2020.

Chi è El Shaarawy

Tre anni più grande di Ludovica Pagani, Stephan El Shaarawy è un ben noto calciatore. Oggi è alla Roma ma il suo è stato un percorso molto lungo e ricco di alti e bassi. Nel 2011 ha avuto la grande chance, approdando al Milan. Poco più di 80 partite, 21 reti e poi la cessione nel 2015. Fagocitato dalle trasformazioni subite dal club ed eccolo al Monaco.

Esperienza deludente in Ligue 1, che lo rende un’occasione di mercato per la Roma. Nel 2016 è nella capitale, ignaro del fatto che la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Ha qui trovato un popolo che si è rapidamente innamorato di lui.

È divenuto una bandiera e, dopo più di 100 presenze e una breve parentesi allo Shanghai Shenhua, è tornato per aiutare il club e se stesso. Il suo secondo acquisto risale al 2021 e da allora, 131 presenze, qualche panchina negli ultimi anni, ma sempre grande concretezza e il solito talento.