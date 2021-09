Michelle Hunziker e Anna Tatangelo al lavoro per le prove di All Together Now

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

È già tempo di tornare in scena, per Michelle Hunziker: si sta avvicinando il fatidico momento, tanto atteso dai fan, del debutto di una nuova edizione di All Together Now. La splendida conduttrice si è messa all’opera tra mille prove, accanto alla sua collega Anna Tatangelo.

Da quando, qualche mese fa, la presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset aveva confermato il ritorno del divertentissimo show musicale, aveva avuto inizio la lunga attesa del pubblico. La data d’esordio è stata fissata alla prossima domenica 31 ottobre, quando si concluderà la stagione di Scherzi a Parte. E nelle scorse settimane era stato confermato il cast: oltre a Michelle Hunziker alla conduzione, avremo modo di rivedere Francesco Renga, Rita Pavone, J-Ax e Anna Tatangelo tra i giurati.

Ma cosa sta accadendo in questi giorni, dietro le quinte di All Together Now? C’è già gran fermento, sebbene manchi ancora un mese abbondante al suo ritorno in tv. Le prove sono iniziate, e a quanto pare si stanno rivelando più impegnative che mai. Michelle Hunziker e Anna Tatangelo non si stanno certo risparmiando, per prepararsi al meglio: “Prove, prove, prove con questa simpatica e matta canaglia” – ha scritto la conduttrice su Instagram, pubblicando una splendida foto che la ritrae accanto a Lady Tata – “Vi stiamo preparando delle super puntate di All Together Now. Preparatevi a cantare e ballare nel salotto insieme a noi e ai concorrenti”.

Il loro sorriso è contagioso, ed entrambe sono più belle che mai: Michelle e Anna ci sorprenderanno sicuramente con tante novità incredibili. Ma per il momento non possiamo far altro che rimanere in attesa, sperando che il tempo trascorra più veloce sino alla prima puntata del loro show.

Questo, a quanto pare, è un periodo molto impegnativo soprattutto per la Tatangelo. Cantante di successo e ormai da tempo apprezzato personaggio televisivo, è infatti pronta a sbarcare in tv nei panni di conduttrice. Manca davvero poco al suo esordio al timone di Scene da un matrimonio, nuovo programma che dovrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso nella domenica pomeriggio, poco prima di Verissimo. Ma in realtà lo show potrebbe slittare al sabato, occupando la fascia solitamente dedicata ad Amici – quest’ultimo, che ha già iniziato nel daytime domenicale, ha ottenuto ascolti così notevoli da poter essere confermato in quello spazio.