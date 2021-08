Michelle Hunziker e Arisa, cambio look per l’autunno tra tagli corti e tinte platino

editato in: da

Vip e cambi look: tutti i tagli e i colori da copiare

Michelle Hunziker ci dà un taglio. E sì, perché dopo tanti anni di capelli lunghi e fluenti, la conduttrice svizzera ha deciso di stravolgere il suo aspetto con uno styling completamente nuovo e con il quale si prepara ad affrontare l’autunno. Dopotutto, gli impegni televisivi sono già fissati, con la nuova edizione di All Together Now che si rinnova dopo diversi anni.

La presentatrice e showgirl annuncia tacitamente dei cambiamenti nella sua vita – professionale o personale – con una frase sibillina che ha lasciato non pochi dubbi nei tanti fan che la seguono da sempre: “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…”. La sua bellezza è rimasta intatta, se non esaltata, ma rimane la curiosità di sapere che cos’abbia in mente per le prossime settimane.

Michelle Hunziker viene da una lunga vacanza in montagna che ha condiviso con la famiglia e con l’amica Serena Autieri, come ha testimoniato attraverso alcune foto divertenti nelle quali si è mostrata in compagnia dell’attrice partenopea durante un inconsueto caffè consumato in mezzo al fieno. Il nuovo taglio potrebbe quindi dare una svolta alla sua vita o alla sua carriera: solo il tempo potrà raccontarci qualcosa di più. Qualcuno, tra i commenti, ha anche insinuato il dubbio che possa trattarsi di una parrucca poiché la conduttrice è solita indossarle in scena.

Sulla stessa scia si è mossa anche Arisa, che ha raggiunto il parrucchiere per un nuovo e particolare look che ha messo in risalto la sua bellezza particolare. La scelta di rasarsi a zero non è arrivata per caso. Com’è noto, l’artista lucana soffre di tricotillomania ed è per questo che ha deciso di portare i capelli corti, proprio per evitare di strapparli e danneggiarli.

Il taglio corto è comunque quello che si addice meglio al suo viso, nonostante i tanti mesi trascorsi a portare delle lunghe extension mosse che ne hanno modificato il look. Per un tocco in più, Arisa ha anche deciso per una tinta platino che ha realizzato sulla corta ricrescita del taglio drastico e che le dona una luce del tutto unica. La cantante ci ha abituate ai suoi rapidi e inaspettati sconvolgimenti di aspetto ma è sempre curioso assistere alle fluttuazioni del suo carattere che spesso passano per l’aspetto estetico tra tagli e nuovi colori.