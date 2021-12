Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo si racconta e anticipa il futuro

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

La conduttrice di Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo, ha svelato in una recente intervista alcune considerazioni sulla sua prima esperienza come presentatrice. Inoltre si è lasciata andare a qualche anticipazione sul futuro.

Scene da un matrimonio: Anna Tatangelo racconta la sua prima esperienza come conduttrice

Scene da un matrimonio è un nuovo programma Mediaset in cui si raccontano storie di coppie che si preparano al giorno più bello della loro vita: il matrimonio. Anna Tatangelo condurrà, il prossimo 4 dicembre, l’ultima puntata del people show e, in una recente intervista, ha svelato alcuni dettagli su questa prima esperienza lavorativa come presentatrice.

La Tatangelo non ha esitato a condividere delle considerazioni personali, sottolineando come moltissimi italiani credano ancora fermamente nel sacramento del matrimonio, nonostante alcuni replichino, invece, che “siamo solo il paese dei divorzi”. La cantante si è detta emozionata e stupita dalla profondità che arriva anche dalla provincia del paese e da queste forti credenze.

Su un eventuale proseguimento dello show, Anna Tatangelo ha affermato che i nuovi casting sono aperti, ma che non è stata ancora riconfermata come conduttrice. Entusiasta di questa prima esperienza ha ammesso, tuttavia, di voler dedicare più tempo alla propria carriera musicale da artista.

Le rivelazioni di Anna Tatangelo sulla sua più grande aspirazione

“Sogno uno show tutto mio, in cui dimostrare che sono cresciuta professionalmente, che posso cantare, presentare e anche ballare”, afferma. Anna Tatangelo non desidera abbandonare la conduzione in tv, ma la sua più grande aspirazione è quella di presentare uno show tutto suo, forse “influenzata” dall’amica e collega Michelle Hunziker.

Dalle ultime storie su Instagram, sembra infatti che il suo rapporto con Michelle sia cresciuto notevolmente. La loro amicizia è decollata in seguito alla collaborazione del programma Mediaset All Together Now, in cui Michelle conduce e la cantante è un membro della giuria.

Mentre sui rumors circa una possibile conduzione del Festival di Sanremo con Amadeus, l’artista ha smentito tutto. Nessun contatto sarebbe avvenuto tra lei e i dirigenti Rai del Festival.

Parlando d’amore, invece, e della sua relazione con il rapper Livio Cori, Anna Tatangelo non si è sbilanciata troppo dichiarando solo che “va tutto a gonfie vele”. Anche in una recente intervista, non si era soffermata troppo sui dettagli intimi della sua vita privata che preferisce sempre tenere riservata.

Dopo una una storia così lunga ed importante con Gigi D’Alessio, passata esclusivamente sotto i riflettori e le critiche, comprendiamo che la bella cantante di Sora ora voglia viversi questo nuovo amore più in privato.