All Togheter Now, Michelle sensuale in rosso. Tatangelo osa con le trasparenze

È ormai un appuntamento irrinunciabile quello con All Togheter Now, il musical game show che ogni domenica regala una serata fatta di leggerezza e puro divertimento. Di puntata in puntata i telespettatori hanno imparato a conoscere i dieci concorrenti che si stanno sfidando a colpi di canzoni per aggiudicarsi il premio finale di centomila euro. Ed è impossibile non lasciarsi coinvolgere dalle due grandi protagoniste dello show, Michelle Hunziker, al timone della trasmissione, e Anna Tatangelo, una dei giurati del programma.

Anche questa volta Michelle Hunziker non ha deluso il pubblico: dopo l’abito nero con spacco che aveva stregato tutti, per la prima serata di Canale 5 la conduttrice ha sfoggiato un vestito sensualissimo che ha messo in risalto la sua silhouette asciutta e longilinea.

Un abito a sirena rosso acceso, con una scollatura generosa che ha messo in evidenza il decollete, accentuato da una collana di gran tendenza dorata. La Hunziker aveva già scelto il rosso – un colore che le dona particolarmente – in occasione della prima puntata dello show, che ha deciso di riproporre anche per questo appuntamento. Immancabile poi il long bob leggermente mosso, taglio che sfoggia ormai da qualche settimana e in voga per questo autunno/inverno.

Il suo sorriso e la sua energia hanno fatto il resto: Michelle Hunziker è una vera forza della natura, che anche sui social conquista tutti con la sua simpatia. Qualche minuto prima dell’inizio della puntata la conduttrice ha pubblicato su Instagram un video divertente in compagnia della grande amica Anna Tatangelo: nella clip le due si incontrano in camerino ancora in jeans e t-shirt, e magicamente, dandosi il cinque, svelano in anteprima il look sensuale per la serata.

All Together Now, Anna Tatangelo gioca con le trasparenze

Se Michelle Hunziker ha affascinato tutti con il suo look, lo stesso si può dire di Anna Tatangelo, che anche in questa occasione ha puntato sulle trasparenze. La cantante di Sora ha sfoggiato un abito firmato da Elisabetta Franchi, una camicia bianca over fermata da una cintura nera in vita e arricchita da una gonna in tulle leggerissimo.

Il tocco di sensualità è dato dagli stivali alti fino al ginocchio e col tacco a spillo, che slanciano ancora di più la figura già longilinea. La Tatangelo, oltre ad apparire nella clip dell’amica, ha postato il suo outfit sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto tantissimi consensi. “Stasera per la puntata di All Together Now ho optato per una cosetta semplice, la cosiddetta “Prima cosa che ho trovato nell’armadio”, ha scherzato con i follower.

Lady Tata ha portato una grande energia sul palco di All Together Now, esibendosi in un travolgente medley di Rino Gaetano insieme alla Hunziker e gli altri giurati: la sua grinta l’ha resa certamente una delle grandi protagoniste di questa edizione della trasmissione.