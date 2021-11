Scene da un matrimonio, Tatangelo tra fiori e rouches ma vince con le scarpe

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Si rinnova l’appuntamento e con una Anna Tatangelo e Scene da un matrimonio sempre più calata nella parte della conduttrice, che ha affrontato con grande coraggio e determinazione. L’artista di Sora è infatti alla sua prima prova in solitaria ma ha dimostrato di essere perfettamente in grado di tenere il timone di una trasmissione, seppure facente parte della storia di Mediaset e rinnovata in una veste cucita addosso a lei. E, con i look, ha fatto davvero centro.

Anna Tatangelo, il look sobrio che conquista tutti

Una nuova puntata e un nuovo outfit con il quale non ha voluto sconvolgere la bellezza della sposa, rimasta protagonista della festa organizzata in un perfetto stile italiano. Per quest’occasione, Anna Tatangelo ha invece scelto di indossare una camicia con i fiori bianchi, stampati su uno sfondo grigio scuro che ha dato risalto alla fantasia.

Immancabili i pantaloni chino con risvolto che hanno anticipato la linea delle scarpe, punto forte di questo look, con le quali ha dato slancio alla sua figura, valorizzando anche la caviglia sottile attraverso il tacco – altissimo – a stiletto. Per lo styling ha invece preferito rimanere sul naturale, con i lunghi capelli castani lasciati sciolti a ricadere sulle spalle.

Nel racconto che ha preceduto la cerimonia, Anna Tatangelo ha indossato un abito blu con una vaporosa rouche a incorniciare la scollatura e una lunghezza che ne ha valorizzato, ancora di più, la bellezza e il fisico scultoreo.

La storia di Teresa e Pasquale

Teresa e Pasquale arrivano da Napoli e stanno insieme da 17 anni. Si sono conosciuti da giovanissimi e, fin da subito, si sono scontrati con la rigidità della famiglia di lei, molto legata alle tradizioni. Le difficoltà di potersi vedere solo con il permesso dei genitori sono aumentate con l’arrivo della pandemia, poiché la madre di Teresa non gradiva che andassero a convivere.

L’evento è stato rimandato più volte ed è così che hanno deciso di sposarsi in Comune, da soli e senza festeggiamenti, per poter andare a vivere insieme prima del matrimonio in Chiesa. Il grande giorno è comunque arrivato, seppure tra mille difficoltà, con la festa organizzata per parenti e amici che hanno sempre sognato. Il desiderio più grande di Teresa, quello di indossare l’abito acquistato per il matrimonio in Chiesa, ha così potuto realizzarsi.