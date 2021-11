All Together Now, trionfa il nero. Ma Michelle vince con lo spacco

Vip e cambi look: tutti i tagli e i colori da copiare

Due donne meravigliose, due artiste e un palco nel quale condividere una serata di musica. Anna Tatangelo e Michelle Hunziker si sono dirette sul nero per questo nuovo appuntamento con All Together Now, senza deludere il pubblico che – di domenica in domenica – ha scelto di assistere alle storie dei tanti concorrenti che hanno voluto tentare la carta del successo attraverso la partecipazione al programma.

All Together Now, Michelle osa con lo spacco

Un abito lungo e nero, apparentemente semplice, quello che ha deciso di indossare Michelle Hunziker per l’appuntamento con All Together Now del 21 novembre. Con qualche trasparenza audace e uno spacco vertiginoso, la conduttrice svizzera ha conquistato davvero tutti, non senza riservare l’effetto sorpresa della scollatura vertiginosa che ha tenuto per la schiena.

Il nuovo taglio di capelli, poi, ha valorizzato proprio tutto. Per questa puntata, ha scelto infatti di portare uno styling semplice ma con un mosso naturale che ha esaltato i contorni del suo viso con il quale ha fermato il tempo. E sì, perché questo look da ragazzina l’ha riportata indietro con gli anni conferendole una nuova freschezza anche se no, proprio non ne avrebbe avuto bisogno.

Il suo sorriso e la sua simpatia hanno fatto il resto, disegnando una perfetta cornice a quella femminilità che ha rivendicato in uno dei suoi ultimi pensieri affidati a Instagram nel quale ha parlato del diritto di essere donna. Senza discriminazioni, senza colpe e con il desiderio di affermare se stesse senza l’assurdo timore di sentirsi in difetto rispetto agli altri.

Anna Tatangelo regina di stile

I look di Anna Tatangelo non hanno mai avuto bisogno di presentazioni. L’artista di Sora ha scelto una camicia in organza trasparente, abbinata a un pantalone semplice – ancora nero – con orlo a zampa. Con le scarpe bianche, ha smorzato i toni scuri scelti per l’outfit che ha comunque slanciato la sua figura, aiutata dai capelli raccolti che hanno messo in evidenza i lineamenti decisi del suo volto.

Per la Tatangelo, è stata un’annata particolarmente proficua. Ha infatti ottenuto il suo primo programma come conduttrice – Scene da un matrimonio – dopo diverse esperienze televisive nelle quali ha mostrato le sue capacità. La sua prova nella trasmissione di Canale5 ha stupito il pubblico per il suo stile misurato e mai invadente nei confronti degli sposi.

La scommessa fatta da Mediaset nei suoi confronti si è quindi rivelata azzeccata, soprattutto quella di metterla alla guida di un programma che ha la sua storia e che ha regalato una nuova contemporaneità alle nozze all’italiana, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia.