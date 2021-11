All Together Now, Michelle Hunziker è energia pura. E la Tatangelo osa in rosso

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Sempre più bella ed elegante, Michelle Hunziker porta a casa un nuovo successo con la terza puntata di All Together Now. Lo show musicale di Canale 5, giunto alla sua quarta edizione, non cambia la sua squadra e si riconferma tra i più seguiti dal pubblico. E gran parte del merito va senza dubbio proprio alla splendida conduttrice, che ogni volta trasforma il palco in un vero concentrato di energia.

Michelle Hunziker, la star di All Together Now

La bellissima Michelle è la padrona di casa, al timone di All Together Now sin dai suoi esordi: è stata lei a portare la trasmissione al successo, conquistando il pubblico con la sua travolgente simpatia e una grinta pura. In questa terza puntata ha sfoggiato un look candido e virginale, dal fascino incredibile. La Hunziker ha infatti scelto un crop top a maniche lunghe dal taglio morbido e poco avvolgente, abbinandolo ad una gonna plissettata lunga alle caviglie. Il tutto di un delizioso color bianco sporco, impreziosito da riflessi argentei che, sotto le luci dei riflettori, le hanno permesso di brillare.

Capelli leggermente mossi, lasciati sciolti alle spalle, un make up intenso sugli occhi per mettere in risalto il suo sguardo magnetico e tanta, tanta energia da portare davanti alle telecamere: Michelle Hunziker non poteva essere più bella, regalandoci una delle versioni migliori di sé. Ma non è certo stata l’unica ad attirare l’attenzione dei telespettatori, perché ha avuto al suo fianco per tutta la puntata un poker d’assi che può ben dirsi il vanto del programma. Stiamo parlando ovviamente della giuria, una forza della natura.

Anna Tatangelo e Rita Pavone, bellezza ed energia

Squadra che vince non si cambia, e dall’anno scorso All Together Now ha mantenuto intatta la sua formazione di giurati: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo sono ancora una volta in prima fila per valutare le esibizioni dei concorrenti dello show, spesso in netto contrasto con il parere del Muro (e il bello della trasmissione è anche questo). Ciascuno di loro ha le idee ben chiare, e non si risparmia di certo quando si tratta di dare il proprio giudizio. E c’è un elemento che, mai come questa volta, li ha accomunati tutti: un vero e proprio look rock.

È quello di Rita Pavone, che ha scelto un paio di pantaloni bianchi abbinandoli ad una giacca “aggressiva”, dall’intenso color rosso che le dona grande vivacità. Ed è ovviamente quello di Anna Tatangelo, bellissima come sempre. In questa occasione ha sfoggiato un incantevole e sensuale abito rosso fuoco, con delicati intrecci sui fianchi. Un miniabito avvolgente, che ha messo in risalto il suo fisico mozzafiato, ancor più esaltato dai tacchi vertiginosi che ha indossato. Lei e la Pavone hanno dato prova di un’energia contagiosa, esibendosi sul palco come due ragazzine. E ci hanno regalato un’esplosione di grinta che ci ha emozionato.