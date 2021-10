Tatangelo, la frecciata a Gigi: “L’amore richiede impegno da parte di entrambi”

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

È un momento davvero magico per Anna Tatangelo: la cantante sta costruendo una carriera ricca di soddisfazioni, tra programmi tv e e un nuovo album appena pubblicato. Ma oltre al lavoro Lady Tata ha ritrovato il sorriso grazie a Livio Cori, l’uomo che è tornato a farle battere più forte il cuore dopo la rottura con Gigi D’Alessio, che non risparmia delle frecciatine sui social.

Anna Tatangelo, la frecciata su Instagram a Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha voluto rispondere alle domande dei fan su Instagram: a chi le ha chiesto consigli su come far innamorare un uomo e mantenere un rapporto vivo e rispettoso, ha detto: “L’amore ha una formula segreta che nessuno conosce. Poi secondo me ci sono varie fasi dell’amore e più si va avanti nei rapporti più l’amore tende a mutare. Per quanto riguarda il come mantenerlo vivo e rispettoso, credo sia un lavoro che richiede impegno da parte di entrambi“.

La frase è sembrata a molti una vera e propria frecciata contro Gigi D’Alessio: i due artisti hanno vissuto una lunga e intensa storia d’amore, coronata dalla nascita del figlio Andrea. La loro relazione, nonostante gli attacchi e i pettegolezzi dell’inizio, si è dimostrata solida e forte fino alla crisi arrivata nel 2017, con una lunga separazione. Poi il ritorno di fiamma un anno dopo, e infine l’addio definitivo, annunciato con un comunicato congiunto sui social.

La Tatangelo non ha mai fatto mistero di aver sofferto molto per la fine del rapporto con Gigi D’Alessio: la coppia non ha mai svelato i motivi della rottura, ma per molti sarebbe arrivata a causa di una visione diversa del futuro. Anna infatti ha sempre sognato le nozze, che non sono mai avvenute: “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi – aveva confidato la cantante al Corriere della Sera -, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo”.

Anna Tatangelo, i rancori con Gigi D’Alessio

La cantante nel salotto di Silvia Toffanin, aveva dichiarato di aver appreso della gravidanza di Denise Esposito, incinta del quinto figlio di Gigi D’Alessio, dai giornali.

La Tatangelo ha confessato che avrebbe preferito essere messa al corrente dal suo ex, soprattutto per il bene di suo figlio Andrea, come ha detto a Verissimo: “Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”.