Anna Tatangelo, Scene da un matrimonio confermato. E lei festeggia a Parigi

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Buone notizie per Anna Tatangelo, che dopo un periodo difficile ora torna a sorridere. La sua carriera in tv può dirsi ufficialmente decollata grazie alla partecipazione ad All Together Now e alla conduzione di Scene da un matrimonio. E proprio quest’ultimo programma le ha regalato le soddisfazioni più importanti, non così scontate se si considerano le difficoltà cui è andato incontro a inizio stagione.

Il format nato negli anni Novanta con Davide Mengacci, infatti, era stato annunciato come una delle novità della stagione televisiva 2021 di Mediaset, ma arrivati a settembre la messa in onda sembrava quasi traballare, prima a causa di problemi di produzione, poi per il cambio di programmazione in palinsesto, sia come giorno che come orario.

Fortunata poi la decisione di piazzarlo al sabato pomeriggio e di lasciare alla corazzata di Amici di Maria De Filippi lo scontro diretto con Mara Venier e la sua Domenica In.

Scene da un matrimonio, la seconda edizione si farà

Ora per Anna arriva una conferma che era già nell’aria. O almeno questo è quanto carpito da TvBlog, secondo cui il programma sarebbe stato già approvato anche per la prossima stagione televisiva, con la Tatangelo al timone, apprezzata per il garbo e l’eleganza con cui ha saputo condurre il racconto delle storie d’amore delle coppie partecipanti.

In fondo lei stessa poco tempo fa aveva confessato che i casting per una nuova edizione erano già partiti, anche se ancora non aveva potuto dire nulla di più. Per lei si tratta di una bella rivincita, viste le critiche iniziali e i tanti pregiudizi che giravano sul suo debutto come conduttrice.

Anna Tatangelo, il viaggio a Disneyland Paris con il figlio

Per celebrare la bella notizia e concedersi qualche giorno di riposo e divertimento con il figlio, Anna Tatangelo è volata a Parigi, per l’esattezza a Disneyland, dove si è scatenata assistendo agli spettacoli dei personaggi più amati e girovagando per le giostre e i castelli con il suo bambino.

Anche dal punto di vista sentimentale le cose stanno iniziando ad andare per il verso giusto: dopo il doloroso addio a Gigi D’Alessio, Anna ha ritrovato l’amore con Livio Cori.

“La mia vita è stata sempre messa sotto i riflettori. Questa è una cosa che mi sono voluta vivere nella tranquillità più assoluta” – ha ammesso la Tatangelo a Verissimo, spiegando perché ha voluto attendere prima di uscire alla luce del sole accanto a Livio – “Per me la priorità assoluta era che lui e mio figlio si conoscessero e creassero un rapporto, prima di vivermi in maniera libera questa storia”. Una decisione, la sua, volta a proteggere Andrea: “Volevo semplicemente che lui lo sapesse prima degli altri”.