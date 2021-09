Anna Tatangelo in bikini con Livio Cori: la foto di coppia su Instagram

editato in: da

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo non si nasconde più e su Instagram pubblica la prima foto di coppia con Livio Cori. Uno scatto in bikini in cui sorride e sembra molto serena, insieme all’uomo che le ha fatto battere il cuore dopo l’addio a Gigi D’Alessio.

Anna è finalmente felice e non ha nessuna intenzione di nasconderlo. Dopo alcuni video in cui si intravedeva il rapper, Livio Cori ha fatto il suo esordio ufficiale sul profilo Instagram della cantante. “Ti scatto una foto. Un pessimo fotografo. Meglio selfie”, ha scritto la Tatangelo, postando una serie di immagini in cui è in bikini al mare. Fra le foto anche un tenero selfie con Livio, divenuto il suo compagno dopo la fine della relazione con Gigi.

La storia con D’Alessio è stata molto importante con Anna che dopo la rottura, con fatica e determinazione, ha rimesso insieme i pezzi della sua esistenza. Un amore durato oltre dieci anni, segnato da una profonda crisi da cui la coppia sembrava uscita, con tanto di proposta di nozze e il sogno di un futuro insieme. Poi l’addio definitivo, con la Tatangelo che, grazie al figlio Andrea e alla sua musica, ha ritrovato la forza per ripartire.

Al suo fianco oggi c’è Livio Cori che ha saputo rispettare i tempi della cantante di Sora, da sempre molto gelosa della sua privacy. Dopo aver evitato spesso di parlare del nuovo amore, Anna ha deciso di uscire allo scoperto con Livio. Oggi non potrebbe essere più felice e serena, con il passato difficile ormai alle spalle.

Anche Gigi D’Alessio ha voltato pagina. L’artista napoletano nell’estate del 2020 ha conosciuto a Capri, Denise Esposito, giovanissima fan con cui è nata una relazione. La coppia ha iniziato una convivenza e presto accoglierà il primo figlio. Denise infatti è incinta e nei prossimi mesi darà alla luce il quinto figlio di Gigi. Secondo alcune fonti il cantante sarebbe molto felice e pronto ad affrontare questa nuova avventura. D’Alessio, oltre ad Andrea, avuto da Anna Tatangelo, è infatti papà di Claudio (che l’ha reso nonno per ben due volte), Ilaria e Luca, frutto del matrimonio con Carmela Barbato.