Arisa e Vito, look matchy-matchy di coppia: la foto su Instagram che non lascia più dubbi

Arisa, il suo momento magico: più bella che mai, “vola” a Cortina 2026…

Ormai non sembra ci siano più dubbi, tra Arisa e Vito Coppola è amore. Si sono conosciuti a Ballando con le Stelle grazie a Milly Carlucci, che ha creato questa coppia per la sua gara a passo di danza. C’era del tenero sul palco (e si vedeva) poi la vita, si sa, può mettere a dura prova chiunque e allontanarsi è sempre una possibilità. Ma questa “Cupido in tacchi a spillo” li ha fatti rincontrare a Il Cantante Mascherato e i loro cuori sono tornati a battere all’unisono. Proprio come urla al mondo l’ultima foto di coppia condivisa dalla cantante su Instagram che – dobbiamo ammetterlo – ci fa proprio sognare!

Arisa e Vito Coppola, look di coppia e tenerezze su Instagram

Ci sono immagini che valgono più di mille parole e l’ultima foto condivisa da Arisa sul suo profilo Instagram è proprio una di queste. C’è tutta la semplicità di un gesto ordinario, ma che diventa bellissimo scrutando gli sguardi sereni e luminosi dei due protagonisti.

Lui ha una tazzina in mano e gira il suo “ultimo caffè prima di correre a @ilcantantemascheratorai1”, come scrive Arisa nella didascalia. Sono gli attimi prima di indossare gli abiti di scena e andare in onda su Rai 1 nello show di Milly Carlucci, lui in veste di ballerino e lei – sempre più bella – al suo posto in giuria, al fianco di Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Arisa ha il volto raggiante e accenna un sorriso, timido ma felice, mentre poggia dolcemente il capo sulla spalla di Vito.

Insomma, se ancora ci fossero dei dubbi adesso possiamo accantonarli definitivamente. Senza contare, poi, che i due sfoggiano un look matchy-matchy da vera coppia, con jeans neri e t-shirt bianca. Una tendenza, quella dello stile matchy, che è diventata tale grazie alle coppie di celebs più famose e che Arisa e Vito ripropongono in una versione casalinga che ci piace da matti!

Arisa e Vito Coppola, complicità e amore

In una delle sue ultime interviste, Arisa aveva lasciato intendere che tra lei e il bel Vito Coppola ci fosse niente più che una bella amicizia, che quel sentimento travolgente nato dietro le quinte di Ballando con le Stelle fosse ormai passato. Insomma, come si dice in questi casi, che non ci fosse più la passione ma ancora un bel sentimento a legarli.

Eppure già a febbraio avevano fatto capolino su Instagram degli indizi su un possibile ritorno di fiamma. Tra tutti, il video che li ritraeva l’uno al fianco dell’altra mentre si godevano il viaggio di ritorno in treno dopo lo show, intenti a scherzare e scambiarsi fugaci occhiate dolci. Non hanno mai confermato né smentito, ma probabilmente non ce n’è neanche la necessità. Non lo hanno fatto neanche quando, ospiti di Mara Venier a Domenica In, alla domanda della conduttrice “state insieme o no?”, hanno dato risposte un po’ vaghe, scherzandoci su. “Stiamo con noi stessi”, aveva risposto Vito, mentre Arisa “Io sono fidanzata con lui, lui no ma io sì!”.

L’amore non ha bisogno di proclami o di definizioni, non serve dare conferme quando a parlare sono gli occhi di due giovani che, a prescindere da ogni ipotesi, hanno costruito nel tempo un rapporto solido e tenero. Alla fine ciò che conta è vederli felici, l’una al fianco dell’altro. E ci piace pensare che per Arisa sia davvero una rinascita, dopo le ultime delusioni sentimentali.