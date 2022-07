Anna Tatangelo, weekend da sogno: il suo bikini bianco è il must have dell’estate

Fonte: IPA Estate 2022, i costumi sfoggiati dalle celeb: scegliete il più bello

L’estate porta con sé una carrellata di vip in vacanza che si godono lunghe giornate al mare, spesso sfoggiando look da cui possiamo trarre ispirazione per rinnovare il nostro guardaroba durante la stagione più calda. Stavolta è Anna Tatangelo a lasciarci senza fiato: il suo bikini bianco è super sensuale, lo spunto che aspettavamo per prepararci alle nostre vacanze in spiaggia.

Anna Tatangelo divina in bikini

Fisico statuario e addominali scolpiti, Anna Tatangelo si è sempre tenuta in forma facendo molta palestra e i risultati sono evidenti. Ora si sta godendo qualche giorno di relax insieme a suo figlio, il piccolo Andrea (nato dalla sua lunga relazione con Gigi D’Alessio). In una location da favola, la cantante si divide tra tuffi in piscina e ore di puro divertimento in go kart – tutto ovviamente raccontato sui social, così da condividere le sue emozioni con i fan. Ed è più splendida che mai, una vera dea in grado di incantarci ogni volta con un look diverso.

Tra le sue storie di Instagram, la Tatangelo ha pubblicato i momenti più belli di questo weekend da sogno: dapprima si è concessa qualche ora in piscina, con un bikini nero e un paio di occhiali da sole super trendy. Quindi è stato il turno del go kart, dove ha accompagnato suo figlio in una bellissima avventura che sicuramente ricorderà per tutta l’estate. Vista l’occasione, Anna ha deciso di indossare un abbigliamento comodo e molto fresco, pur senza rinunciare ad un tocco di glamour. Così ha scelto dei morbidi pantaloni neri e una canotta arancione che spicca sotto i raggi del sole.

Ma il suo look migliore lo ha riservato per la sua domenica in piscina, una giornata di totale relax a prendere il sole e bere un buon drink. Anna Tatangelo ha infatti sfoggiato un bikini bianco da urlo, che si intona perfettamente alla sua pelle abbronzata. Si tratta di un modello molto semplice, caratterizzato da un reggiseno a triangolo e da uno slip increspato sui fianchi: è l’ispirazione di questa estate, un bikini super sensuale che tutte dovremmo avere nel nostro guardaroba, da indossare soprattutto negli ultimi giorni di vacanza – quando la carnagione si è già colorita un po’.

Anna Tatangelo, la sua estate meravigliosa

La cantante si sta godendo settimane bellissime, dopo una lunga stagione lavorativa che l’ha vista tornare in televisione al timone di Scene da un matrimonio. Il suo programma ha avuto un tale successo che è già stato confermato per il nel palinsesto Rai del prossimo autunno, ma adesso è tempo di vacanze: Anna Tatangelo approfitta di questi bollenti weekend estivi per ricaricare le pile, in previsione dei tanti impegni che presto la vedranno nuovamente protagonista. E non dimentica di regalarci qualche scatto divino, mostrando i suoi splendidi bikini tutti da imitare.

Anna Tatangelo ha deciso di ripartire da se stessa e da suo figlio: è ancora molto recente la rottura con Livio Cori, che le aveva fatto ritrovare il sorriso dopo la dolorosa separazione da Gigi D’Alessio. Sembrava che con il rapper stesse andando tutto a gonfie vele, ma nelle scorse settimane il loro idillio si è infranto. Entrambi hanno cancellato tutte le testimonianze social del loro amore, non lasciando più alcun dubbio su ciò che è accaduto.