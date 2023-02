Anna Tatangelo, prima foto di coppia su Instagram: è amore con Mattia Narducci

Fonte: IPA Anna Tatangelo, prima foto di coppia con Matteo Narducci

Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore e non ha alcuna intenzione di nasconderlo. Dopo le prime paparazzate, che l’hanno pizzicata in dolce compagnia di un nuovo cavaliere misterioso (ma per poco), la cantante di Sora ha deciso di fare un passo in avanti. O meglio, è stato il giovane e bellissimo modello Mattia Narducci a farlo, condividendo un romantico selfie di coppia nelle sue storie di Instagram. Impossibile per loro nascondere tanta felicità.

Anna Tatangelo, prima foto di coppia col nuovo fidanzato

Finché si parla di un gossip diffuso dai giornali, dobbiamo sempre anteporre beneficio del dubbio ai nuovi amori o presunti tali. Ma poi ecco che all’improvviso arriva la prova ufficiale: Anna Tatangelo non si nasconde più e, dopo settimane di rumors, ha deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma nel modo più dolce possibile: la prima foto di coppia ritrae un abbraccio da veri innamorati con Mattia Narducci, di quelli che all’inizio di una frequentazione fioccano a iosa negli smartphone dei diretti interessati.

A pubblicarlo su Instagram è stato, però, il giovane modello con il quale all’inizio del mese si era concessa un romantico weekend a Parigi, la città dell’amore per antonomasia. Allora erano solo voci che si sono fatte via via sempre più insistenti, senza mai trovare conferme né smentite da parte di entrambi. Quello condiviso da Narducci è un ritratto semplice quanto significativo, che è una vera e propria dichiarazione d’amore da parte della cantante. Anna si sente finalmente libera di vivere la sua storia alla luce del sole e ha ritrovato il sorriso dopo aver trascorso un periodo da single.

Anna Tatangelo ritrova l’amore con Mattia Narducci

Per la cantante di Sora non è stato facile superare la rottura con Gigi D’Alessio, una relazione che ai tempi non si è conclusa nel migliore dei modi lasciando nel cuore cicatrici difficili da risanare. Era stato il suo primo, grande amore, quello più importante dal quale è nato il suo primo e unico figlio Andrea, che il prossimo 11 marzo compie 13 anni, e per il quale avrebbe desiderato tutt’altro finale. Anna avrebbe voluto indossare l’abito bianco e convolare finalmente a nozze, ma così non è stato.

C’è voluto tempo prima di rimettersi in gioco e, anche in quel caso, la Tatangelo aveva preferito tenere per sé, almeno all’inizio, la relazione con il rapper Livio Cori. Un’altra storia che è iniziata in modo travolgente ma che, come spesso accade, si è conclusa senza possibilità di ritorno, nonostante la coppia avesse deciso di concedersi una seconda occasione.

Adesso è il turno del bel Mattia Narducci, super modello più giovane di lei e con alle spalle una carriera di tutto rispetto sulle passerelle internazionali più prestigiose, da Montblanc ad Armani, da Versace fino a Dolce & Gabbana. A lui va il merito di aver fatto tornare il sereno nella vita di Anna Tatangelo e chissà se questa non sia davvero la volta buona. Come si suol dire, se son rose fioriranno.

Anna Tatangelo, la “frecciatina” a Gigi D’Alessio fresco di compleanno

Chi naviga sui social non ha potuto fare a meno di notare una strana “coincidenza”. Il primo ritratto di coppia di Anna Tatangelo col nuovo fidanzato ha fatto capolino su Instagram a poche ore dalle foto condivise da Gigi D’Alessio, nel giorno del suo compleanno. Il cantante ha festeggiato 56 anni con il figlio Luca (in arte LDA) e con gli amici più cari – tra cui Gianni Morandi e Amadeus, inseparabile dalla moglie Giovanna Civitillo – e, ovviamente, con la nuova compagna Denise Esposito che lo ha reso papà del piccolo Francesco.

Che sia una velata “frecciatina” all’ex? A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina…