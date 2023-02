Anna Tatangelo romantica a Parigi: un nuovo cavaliere misterioso al suo fianco

Fonte: IPA Anna Tatangelo a Parigi con un uomo misterioso

Non c’è niente di più bello che godersi un soggiorno nella città più romantica del mondo. Se poi si è in compagnia è ancora meglio. È quel che si dice di Anna Tatangelo che, come dimostrano gli scatti condivisi su Instagram dalla cantante, ha trascorso qualche giorno a Parigi. Nessuno compare al suo fianco nelle immagini ma, tra un buon cocktail e una cena a lume di candela, aleggia l’ombra di un misterioso cavaliere che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Anna Tatangelo in vacanza a Parigi con un cavaliere misterioso

Sfogliando l’ultimo post condiviso su Instagram da Anna Tatangelo, viene proprio voglia di fare la valigia e volare alla volta della splendida Parigi. C’è la classica foto di rito alla Tour Eiffel, così come l’immancabile ricordo della Gioconda al Museo del Louvre. E poi c’è lei, in tutto il suo splendore: Anna è stupenda con il look raffinato da vera femme fatale, immortalata in uno scatto allo specchio all’interno di un bellissimo ristorante della Capitale francese.

Eppure tra questi scatti “canonici” ne affiorano anche altri, proprio quelli che hanno fatto insospettire i tanti follower della cantante di Sora. Al tavolino si vedono chiaramente due drink e, come se non bastasse, la bella Anna non si ritrae mai da sola con un selfie. È inequivocabile che ci sia qualcuno insieme a lei, resta però il mistero sull’identità di questa persona. Che sia un possibile nuovo flirt per cui il suo cuore sarebbe tornato a battere?

Chi è il nuovo (presunto) flirt di Anna Tatangelo

È a questo punto che gli “investigatori” social si sono attivati per cercare di rispondere alla fatidica domanda: chi è l’uomo misterioso che avrebbe conquistato la bella Anna e che, insieme a lei, ha trascorso una romantica vacanza nella città dell’amore?

Una delle voci più insistenti si concentra sul giovane modello Mattia Narducci, sebbene le sue ultime storie di Instagram sembrino confermare il contrario. Il modello è da poco ripartito alla volta di Londra ma non dall’aeroporto della Capitale francese, bensì da Linate a Milano. Sono le sue storie precedenti, però, ad aver alimentato il sospetto perché Narducci – seppur senza citare direttamente la Tatangelo – avrebbe condiviso gli stessi identici luoghi immortalati dalla cantante.

Potrebbe essere una coincidenza, ovviamente, ma c’è chi sospetta ci sia davvero del tenero tra i due, sebbene non abbiano confermato (né smentito) alcunché. Anna Tatangelo ha dimenticato Livio Cori – col quale ha chiuso definitivamente dopo un lungo tira e molla – grazie a questo nuovo flirt? Nessuna certezza al momento, a eccezione di qualche informazione sul bel modello originario di Piacenza.

Classe 1997 (decisamente più giovane di Anna), Mattia Narducci lavora nel settore fashion da molti anni ed è riuscito a farsi strada nel mondo della moda, al punto da diventare super richiesto in passerella come nei set fotografici. Capelli castani e occhi chiari, Mattia vanta nel suo curriculum sfilate per Montblanc, Armani, Versace e Dolce & Gabbana. Stando a una sua intervista, fu proprio Domenico Dolce a notarlo a un casting per modelli e da quel momento la sua carriera nella moda ha spiccato il volo.