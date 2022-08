Gigi D’Alessio, la prima foto d’amore con Denise Esposito su Instagram (con dedica)

Fonte: Ansa Gigi D'Alessio, la dedica a Denise Esposito

Gigi D’Alessio ha deciso finalmente di lasciarsi andare a un momento di romanticismo con la nuova compagna Denise Esposito sui social. Il cantante, per la prima volta, ha pubblicato una foto d’amore con lei su Instagram, con tanto di dedica. La coppia ha già un figlio, Francesco, nato lo scorso gennaio.

Gigi D’Alessio: la prima dedica per Denise Esposito

L’attesa è stata lunga, ma alla fine Gigi D’Alessio ha ceduto, e ha postato la prima vera foto di coppia con Denise Esposito, madre del suo quinto figlio, Francesco. Nonostante la relazione sia nota da oltre un anno, da quando la notizia della gravidanza della nuova compagna del cantautore napoletano è esplosa su tutti i giornali, i due sono rimasti sempre lontani dai riflettori, e persino dai social.

Infatti, Gigi non ha mai postato una foto con Denise o con il loro bambino su Instagram, pieno soprattutto di scatti familiari con il piccolo Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo, e Luca, in arte LDA, il figlio minore del primo matrimonio, arrivato al successo grazie al programma Amici di Maria De Filippi. L’unica conferma era arrivata con la dolce dedica al piccolo il giorno della sua nascita: “Francesco, benvenuto alla vita“.

“Io, tu e’ a luna” ha scritto D’Alessio, aggiungendo un cuore alla sua prima dedica pubblica per la Esposito, che si mormora possa diventare presto sua moglie. La foto li ritrae abbracciati, intenti in un lungo appassionato bacio, sul mare di Mykonos, dove sono in vacanza.

Altri, rarissimi, scatti privati della coppia li possiamo trovare sul profilo della donna, oltre ad una foto tagliata del piccolo Francesco, che non è mai stato mostrato in pubblico o ai giornali.

Chi è Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio

Se tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo c’erano ben 20 anni di differenza, tra il cantautore e Denise Esposito ne passano 25. Infatti, la ragazza compirà 30 anni a novembre, e ha la stessa età di Ilaria, la secondogenita di Gigi.

Ma l’età non è un ostacolo, anzi, la coppia, a 8 mesi dalla nascita del loro bambino, Francesco, sembra più stabile che mai, tanto da scegliere di uscire finalmente allo scoperto, persino con foto in atteggiamenti intimi, e con tag ai rispettivi profili social.

Non c’è nulla da nascondere insomma, sono genitori e forse presto saranno marito e moglie. Eppure, un anno fa le cose erano ben diverse. Anna Tatangelo ammise che lei e suo figlio, Andrea, avevano scoperto del quinto figlio in arrivo per D’Alessio dai giornali, e non personalmente da lui.

Una polemica che aveva spinto il cantautore a tenere questa storia lontana dal gossip, fino ad oggi, con la prima foto di coppia con Denise. Non si sa molto di lei, a parte che lavora in ambito legale, è originaria di Napoli ed è appassionata di moda, come dimostrano gli scatti sul suo profilo Instagram.

Pare che la coppia si sia conosciuta durante un concerto a Capri, e che da allora siano stati inseparabili.