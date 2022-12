Gigi D’Alessio, la dedica al figlio LDA a Sanremo: “Sempre più orgoglioso”

Luca D’Alessio, in arte LDA, sarà tra i Big in gara al Festival di Sanremo il prossimo febbraio. Una grande occasione per il figlio di Gigi D’Alessio che, dopo l’esperienza nella scuola di Amici, potrà esibirsi sul palco dell’Ariston. E a pochi minuti dall’annuncio dei partecipanti alla kermesse musicale da parte di Amadeus, il cantante ha dedicato su Instagram delle parole dolcissime al figlio.

Gigi D’Alessio, le parole su Instagram per LDA

Gigi D’Alessio non potrebbe essere più felice per il figlio Luca, che gareggerà tra i Big nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Un grande onore per LDA, che già durante l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi aveva conquistato il pubblico di giovani e giovanissimi.

Adesso per lui è arrivata una grande occasione, quella di calcare il palco più famoso d’Italia, liberandosi pian piano di quella fastidiosa etichetta di “figlio di” che gli è pesata in più di un’occasione.

E così, poco dopo l’annuncio di Amadeus al Tg1 dei nomi dei cantanti che parteciperanno al Festival, il cantante ha dedicato su Instagram un dolcissimo messaggio al figlio. “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo Papà”, ha scritto sul suo profilo ufficiale.

A corredo della dedica, D’Alessio ha condiviso uno scatto in compagnia del suo Luca, proprio come ogni papà fiero del figlio farebbe al raggiungimento di un traguardo importante. E se il traguardo porta il nome di “Sanremo”, la felicità non può essere che incontenibile.

E dopo pochi istanti dalla dedica del cantante è arrivata la risposta (tenerissima) di LDA: “Papi prometto che ti renderò fiero di me, ti amo più della mia vita”.

LDA, il sogno del Festival di Sanremo

Classe 2003, Luca D’Alessio non ha mai nascosto di sognare di salire sul palco dell’Ariston: lo aveva ammesso qualche tempo fa in un’intervista a SuperGuidaTv, parlando dei suoi progetti per il futuro. “Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno” aveva raccontato in seguito alle voci – sempre più insistenti – che lo volevano tra i cantanti in gara.

E se fino a qualche mese fa non c’era nulla di concreto, adesso quelli che sembravano semplici rumors sono diventati realtà: il sogno per LDA si sta avverando.

Gigi D’Alessio, padre orgoglioso

Non è la prima volta che Gigi D’Alessio mostra tutto il suo orgoglio per Luca. Il cantante durante i festeggiamenti dei suoi trent’anni di carriera ha duettato proprio insieme al suo terzogenito, con un’esibizione che ha commosso tutti.

Al termine della performance D’Alessio ha stupito il pubblico con una toccante dichiarazione d’amore: “Sono contento, ti auguro tutto quello che si può augurare a un figlio. Sono orgoglioso di te. Quando sei entrato ad Amici hai detto che non volevi che tutti ti dicessero: ‘Ah, ma tu sei il figlio di Gigi’. Adesso con tanto orgoglio sono io che vado in giro a dire che sono il papà di LDA”.