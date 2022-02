Amici, Gigi D’Alessio rompe il silenzio sul figlio LDA: “Non invado il campo”

Amici 21, chi sono i cantanti e i ballerini dell’edizione 2021-2022

Giovane e dal grande talento, LDA ha tutti i requisiti per essere parte integrante della grande famiglia di Amici 21. E in effetti si è rivelato sin da subito uno dei protagonisti di questa edizione del talent show, anche se il suo percorso non è sempre stato facile. Tuttavia, nel corso dei mesi molte persone hanno sospettato che dietro la sua permanenza in casetta potesse esserci qualche raccomandazione. Perché LDA all’anagrafe si chiama Luca D’Alessio, ed è il figlio di quel famoso Gigi D’Alessio che tutti conosciamo. Proprio l’artista partenopeo ha deciso di mettere a tacere le voci, facendo chiarezza sulla questione.

Gigi D’Alessio, la sua opinione su LDA

LDA è raccomandato da suo padre? Questa è una delle domande che più spesso si affaccia sul web, quando si parla di questa edizione di Amici. Pensiero lecito, d’altronde. Ma Gigi D’Alessio ha voluto stemperare le tante indiscrezioni, con una dichiarazione sibillina e lapidaria: “Se lo raccomandassi gli farei del male. So che tutti pensano: ‘È figlio di’. Io ve lo giuro, non ho fatto nessuna telefonata” – ha affermato ai microfoni di Fanpage, rispondendo così a tutti coloro che volevano saperne di più e spegnendo le voci su un suo “intervento” per agevolare Luca.

E ancora, parlando del percorso di suo figlio: “Lo sto guardando e apprezzando, senza invadere il suo campo, senza chiamare nessuno. Niente. È tutta farina del suo sacco perché non sarebbe giusto nei confronti degli altri. Nel nostro lavoro nessuno ti deve regalare nulla”. Dell’esperienza ad Amici, inoltre, Gigi è molto soddisfatto: “Mio figlio deve fare il suo percorso, deve avere le sue soddisfazioni, le sue delusioni. Tra l’altro non lo vedo da settembre. Sono contento perché ha imparato a cucinare, a rifare il letto, quella è una scuola anche di formazione. Per me è importante che stiano scoprendo Luca com’è. Lo sto vedendo crescere in modo sano”.

LDA, il suo percorso ad Amici 21

Luca D’Alessio è senz’altro una delle rivelazioni di questa edizione di Amici. Spigliato ed esuberante, ma anche timoroso ogni volta che impugna il microfono di fronte al pubblico, ha una voce che ha già conquistato migliaia di fan. Ai casting ha fatto breccia nel cuore di Rudy Zerbi, che lo ha voluto nella sua squadra. Ma il percorso di LDA nella scuola più spiata d’Italia non è stato affatto facile. Si è trovato immediatamente coinvolto nella rivalità tra il suo insegnante e la collega Anna Pettinelli, che nel giovane cantante non ha mai visto del talento.

Messo a dura prova da quest’ultima, LDA ha dovuto affrontare sfide piuttosto impegnative, riuscendo tuttavia a riportare sempre “a casa” la sua sudatissima maglia. Certo, merito anche del pubblico che lo ha sostenuto sin dall’inizio del suo cammino. Ed è forse anche grazie a questo – e all’appoggio dei suoi compagni d’avventura – che Luca continua ad andare avanti a testa alta, facendo di ogni sfida un’importante opportunità per crescere. Come potrebbe tutto ciò non rendere orgoglioso papà Gigi? A prescindere da quello che sarà il suo futuro ad Amici, il giovane artista ha intrapreso una strada che lo porterà a raggiungere traguardi importanti.