Giorgia Palmas, l’amore con Magnini: “Filippo ha superato la prova più importante”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono una delle coppie più solide dello spettacolo, di quelle che a ogni scatto o parola riescono a farci percepire il grande sentimento che li unisce. Lo stesso che li ha portati a celebrare le seconde nozze con rito religioso lo scorso 14 maggio, con una cerimonia (e un abito) da sogno: romantici, teneri e consapevoli di aver costruito una bella famiglia con la piccola Mia, unica figlia della coppia, e Sofia, ormai adolescente e nata dalla precedente relazione della Palmas con Davide Bombardini. A ogni intervista Giorgia e Filippo aggiungono qualche dettaglio in più sulla loro bella love story, dagli episodi felici fino ai momenti che li hanno messi alla prova, proprio come quello che ha affrontato l’ex nuotatore.

Giorgia Palmas, la prova più importante per Filippo Magnini

Quando quattro anni fa Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno incrociato i loro sguardi per la prima volta, forse non avrebbero mai immaginato che da quel momento tutto per loro sarebbe cambiato. Entrambi avevano alle spalle due relazioni importanti ma finite male (lei con Bombardini, lui con Federica Pellegrini) e, si sa, ricominciare e mettersi in gioco non è del tutto semplice. Specialmente quando nel mezzo c’è una figlia.

La coppia ne ha parlato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Gente in cui, senza mezzi termini, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha ammesso che il suo Filippo ha dovuto superare “la prova più importante” sin dall’inizio della loro storia. Giorgia aveva già la sua Sofia, nata proprio dalla precedente relazione col calciatore e ovviamente in questi casi bisogna “entrare in punta di piedi”. Una prova importante sì, ma che Magnini ha superato egregiamente: “Sapevo di dover entrare in punta di piedi in un equilibrio collaudato – ha detto l’ex nuotatore -, in una famiglia, nel rispetto dei ruoli e di ciò che era stato prima di me. C’è stata sintonia con Sofia, abbiamo fatto un bel percorso di crescita, lei da bimba a ragazzina, io da uomo diventato padre”.

Non è così scontato riuscire in una simile impresa, giocarsela con tatto e tutta la delicatezza che occorre per non pesare su un equilibrio familiare già consolidato. Ma se c’è l’amore, in fondo, si può superare qualsiasi ostacolo, specialmente quando i protagonisti della storia sono due giovani che tengono molto alla famiglia, pieni di valori e sempre presenti l’uno per l’altra.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, vacanze in famiglia dopo le nozze

Il 2022 è decisamente un anno importante per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, l’anno in cui finalmente sono riusciti a organizzare il matrimonio che avevano sempre sognato. Si erano già giurati amore eterno nel 2021 con le nozze in Comune, ma a causa della pandemia era stato impossibile concedersi dei veri e propri festeggiamenti. Ma lo scorso 14 maggio hanno vissuto finalmente la loro favola indimenticabile, sullo sfondo del suggestivo Lago di Como e con un rito religioso celebrato davanti agli occhi di amici e parenti.

Lei era magnifica con i suoi abiti Atelier Emé, lui emozionato come forse mai era stato prima. Unica “pecca” la rinuncia al viaggio di nozze tradizionale, per via degli esami di terza media di Sofia, come avevano spiegato nel salotto di Verissimo. Rinuncia alla quale, però, hanno subito rimediato con qualcosa di meno “canonico” e su misura per le figlie: “Siamo stati tra i parchi divertimento di Orlando, in crociera con la Disney, poi a Miami e alle Bahamas. Scorgere la meraviglia negli occhi delle ragazze ci ha fatto capire che per noi, stare tutti insieme, è la scelta giusta”.