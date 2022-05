Giorgia Palmas, colpo di scena: il segreto del suo abito da sposa che si scompone

Giorgia Palmas ha incantato tutti quando lo scorso 14 maggio è convolata a nozze, per la seconda volta, con Filippo Magnini. A un anno di distanza dal primo sì in comune con cerimonia ristretta a causa del Covid, i due hanno potuto avere il matrimonio in grande stile che desideravano. E l’abito da sposa, anzi i due abiti da sposa, hanno contribuito non poco alla magia. Finalmente i dettagli, anche quelli segreti che hanno reso unici i suoi look, sono stati svelati.

Giorgia Palmas, abito da sposa Atelier Emé

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono uniti ad Argegno, sul Lago di Como, per poi spostarsi a Villa Bonomi dove si è tenuto il ricevimento. La sposa ha scelto un abito di Atelier Emé per il suo giorno più importante: un meraviglioso tripudio di fiori ricamati a rilievo e su tulle decora la creazione della linea unica, composta dalla spettacolare sopragonna staccabile che arricchisce un affascinante e femminile abito scivolato, per un cambio look sorprendente. La luminosità dei dettagli ricamati descrive la scollatura che valorizza le spalle e la schiena, ed accompagna l’elegante e delicato effetto semitrasparente.

Giorgia Palmas, cambio look sorprendente

Durante la serata, la Palmas ha incantato i suoi ospiti con un altro colpo di scena: un cambio d’abito mozzafiato, pur mantenendo il romanticismo e l’eleganza che l’ha contraddistinta durante tutto il giorno. La seconda creazione indossata, Marella, è realizzata in prezioso mikado, slanciando la silhouette in una femminile e scultorea linea a sirena. Le spalle e la schiena sono esaltate dell’elegante scollatura, e il décolleté valorizzato dalla linea a sorriso sul davanti.

I look della testimone e non solo

Atelier Emé è stato scelto anche per i look per la figlia, la mamma e la testimone della sposa. La piccola Sofia Aruba, un abito monospalla in raso; Elena Barolo, testimone della sposa anche nel 2021, indossa Londra, abito dalla linea minimale con un corpino dalla seducente scollatura che ne valorizza il seno. La mamma invece sceglie un elegante completo giacca – pantalone.

Giorgia Palmas, il mini dress da sposa

Ma le soprese non sono finite. Giorgia Palmas infatti ha osato indossato il giorno dopo le nozze un mini dress con dettagli ricamati e cintura per valorizzare il punto vita.