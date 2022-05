Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il Sì sul Lago di Como (con abito super romantico)

Da Alena Seredova a Giorgia Palmas: i figli dei vip tornano a scuola

A un anno dal loro rito civile, finalmente Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno potuto celebrare il loro matrimonio in chiesa e con una festa a seguito insieme ad amici e parenti. Su Instagram hanno condiviso una meravigliosa foto del grande giorno che si è svolto sul Lago di Como, e l’abito in pizzo indossato dall’ex velina ha reso l’atmosfera ancora più fiabesca.

Palmas e Magnini, il Sì sul Lago di Como

Nozze bis per Giorgia Palmas e Filippo Magnini che nella giornata di sabato 14 maggio hanno celebrato in Chiesa il loro matrimonio a distanza di un anno da quello civile. Il 12 maggio scorso, infatti, i due innamorati si erano uniti in comune senza poter fare però una grande festa per via del Covid e delle condizioni sanitarie che hanno limitato di gran lunga i festeggiamenti.

Poi l’ex velina di Striscia la Notizia lo aveva annunciato a Verissimo in un’intervista con Silvia Toffanin: “Avevamo deciso di non dire la data, anche un po’ per scaramanzia, ma siccome non siamo riusciti a sposarci in chiesa, abbiamo deciso di annunciarla pubblicamente. Io e Filippo ci sposiamo il 14 maggio“. E così è stato, perché la coppia è convolata a nozze in una chiesa di Argegno, sul lago di Como. A rendere tutto ancora più magico, oltre all’importanza del giorno e alla location meravigliosa, sono state le due damigelle: Sofia, la primogenita della Palmas avuta dall’ex Davide Bombardini, e Mia, la bambina avuta dal nuotatore. Anche l’abito indossato per l’occasione ha dato il suo contributo per un giorno indimenticabile: un pizzo bianco ha reso Giorgia Palmas, se possibile, ancora più bella; eleganza e bellezza si sono unite rendendo tutto perfetto. “Si Amore mio. Per sempre noi. 14-05-2022″, ha scritto l’ex velina pubblicando una foto che ritrae un momento magico.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: un amore da favola

Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: due ragazzi semplici, che condividono la loro vita sui social ma senza esagerare, sempre con il sorriso sulle labbra. Due della porta accanto, per intenderci, e l’affetto di cui sono circondati ne è la prova. La loro gioia per il matrimonio, annunciato sia a Verissimo e poi anche sul loro profilo Instagram, era palpabile. “Buon primo anniversario a noi.

12/05/22, aspettando di coronare il nostro sogno in Chiesa tra due giorni, davanti a Dio e con tutti i nostri cari. Questi giorni di Maggio sono tutti per noi, per la nostra storia, per il nostro Amore, per la nostra Vita insieme e per la nostra splendida famiglia. A noi che siamo innamorati anche della nostra pazza e incasinata quotidianità. Che fantastica storia è la Vita“, così ha scritto Giorgia Palmas due giorni prima delle nozze, pubblicando una foto del rito civile con il marito Filippo Magnini.

Poi, dopo due giorni, la foto con l’abito magnifico sul Lago di Como che racchiude il senso di un giorno felice. E per pensare al futuro, adesso, c’è tempo! I due innamorati non sanno di preciso cosa riserverà il futuro per loro, ma sono certi del fatto che qualunque cosa sia la affronterebbero insieme. Dopotutto, si sono giurati amore eterno.