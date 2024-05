Taylor Swift, cena romantica sul lago di Como (nell’hotel preferito dei Ferragnez)

Fonte: Getty Images Taylor Swift

Continua l’amore da favola tra Taylor Swift e Travis Kelce, che nonostante i tantissimi impegni lavorativi portati avanti da entrambi riescono sempre a ritagliarsi qualche momento romantico solo per loro. I due, tra una partita e una data del tour mondiale, ormai tra i più seguiti e apprezzati del momento, sono volati in Italia per una pausa rigenerante sul lago di Como. Ecco dove sono stati visti.

Taylor Swift e Travis Kelce insieme sul lago di Como

Una vita sempre più frenetica quella di Taylor Swift, che tra un tour mondiale e l’uscita del suo nuovo e discussissimo album, The Tortured Poets Department, riesce comunque a prendersi del tempo per sé e per il suo dolcissimo fidanzato Travis Kelce. Una cosa non facile, considerando la quantità di impegni che hanno tenuto occupata la cantante, tanto da non presenziare nemmeno al Met Gala, evento in cui tutti speravano di vederla.

Taylor però ha deciso di prendersi una pausa dal suo Eras Tour concedendosi qualche giorno rigenerante sul lago di Como insieme al suo Travis. I due sono stati avvistati mentre cenavano al lume di candela sulla famosissima terrazza del Grand Hotel Tremezzo, luogo non nuovo agli amanti delle coppie perché frequentato anche dai Ferragnez quando la loro relazione andava a gonfie vele. Nemmeno il brutto tempo li ha fermati dal fare una romantica passeggiata mano nella mano.

Un testimone ha raccontato a Page Six che i due hanno comunque voluto provare a mantenere una certa riservatezza: “Nessuno ha notato la presenza di Taylor sul Lago di Como. Passeggiavano di notte e consumavano romantiche cene a lume di candela. Sembrano innamorati e felici.”

Uno stop decisamente romantico prima di riprendere il tour, che dopo Parigi la vedrà dal 17 al 19 maggio a Stoccolma. Tornerà poi in Italia il 13 e il 14 luglio, per la gioia dei fan italiani che potranno ascoltarla nelle sue date allo stadio San Siro di Milano. Un live davvero tanto atteso, considerando che la nostra Taylor non veniva a cantare in Italia da ben 10 anni.

Lago di Como, meta tra le più amate dalle star

Che il lago di Como sia una delle mete più romantiche e amate dalle star di tutto il mondo non è un segreto. Lo sappiamo benissimo fin da quando George Clooney ha deciso di prendere una villa sul lago per trascorrere parte delle sue vacanze, ma anche e soprattutto dai Ferragnez, che durante la loro relazione hanno sempre fatto capire ai propri fan quanto quel posso, per loro, fosse magico.

I due infatti hanno soggiornato spesso sulle rive del lago: moltissime volte proprio nell’hotel extra lusso in cui è da poco stata avvistata Taylor. Un luogo speciale per la coppia, in cui Chiara ha voluto festeggiare il suo 36esimo compleanno, l’ultimo come moglie di Fedez. Senza contare poi, la super villa comprata qualche tempo dopo proprio sul lago.

Che sia per la sua quiete, le sue acque cristalline o il panorama mozzafiato, una cosa è certa: il lago di Como è una delle mete più romantiche che l’Italia ha da offrire, ed è riconosciuta in tutto il mondo, anche dalle star oltreoceano.