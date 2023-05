Chiara Ferragni a Como per i suoi 36 anni: la location del party è super esclusiva

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Chiara Ferragni ha compiuto 36 anni il 7 maggio e ovviamente non ha perso l’occasione per festeggiare in grande stile in compagnia della sua famiglia e degli amici di sempre. Per celebrare questo traguardo ha scelto una location d’eccezione e a cui pare sia particolarmente affezionata: l’influencer ha infatti deciso di trascorrere la giornata sul lago di Como, in uno degli alberghi più esclusivi della zona.

Chiara Ferragni, 36 anni in grande stile: il party sul lago di Como

Non si è lasciata sfuggire l’occasione di festeggiare alla grande Chiara Ferragni: in occasione dei suoi 36 anni l’imprenditrice digitale non poteva che scegliere una location super esclusiva. Circondata dalla sua famiglia e dagli amici più cari, l’influencer si è concessa un magnifico party nella suggestiva cornice del Lago di Como, che ha fatto da sfondo alle foto social della giornata.

Per celebrare i suoi 36 anni Ferragni ha scelto uno degli alberghi più belli della zona: il Grand Hotel Tremezzo, struttura a 5 stelle extra lusso con vista mozzafiato. Soggiornare una notte nell’albergo non ha certo un prezzo per tutte le tasche: una camera si aggira infatti intorno ai mille euro.

Gli scatti più belli del suo compleanno sono stati ovviamente condivisi su Instagram, dove l’influencer – che per l’occasione ha optato per un completo con minigonna firmato Missoni – ha ringraziato per l’amore ricevuto in una giornata così speciale.

Tra le storie sono apparse le foto della mis en place del pranzo, una stupenda tavola imbastita nella veranda dell’hotel con vista sul lago di Como, tra sedie colorate ed eleganti centro tavola specchiati. Ovviamente non poteva mancare la torta di compleanno, una torre di golosissimi bignè preparata dai pasticcieri del Grand Hotel Tremezzo.

Chiara ha spento le candeline in una splendida sala affrescata dell’hotel, concedendosi le foto di rito con gli amici di sempre e con la sua famiglia, abbracciata ai piccoli Leone e Vittoria e al suo Fedez, che nel giorno del suo compleanno le ha dedicato parole dolcissime.

“La vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo – ha scritto su Instagram il rapper -. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza”.

Lago di Como, il luogo del cuore dei Ferragnez

È evidente che il Lago di Como abbia un significato speciale per Chiara Ferragni e Fedez, che appena possono scappano a rigenerarsi tra la bellezza di quei luoghi. Non è un caso infatti che negli ultimi mesi la coppia sia stata avvistata sulla riva del lago.

I Ferragnez infatti, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, avrebbero acquistato una dimora da sogno sul lago di Como, una mega villa di 900 metri quadri su tre piani, di cui uno interrato con parco, piscina e spa, del valore di circa 5 milioni di euro.

La splendida casa si trova sulla riva opposta a Villa Oleandra, la celeberrima dimora di George e Amal Clooney, e avrebbero affidato i lavori di ristrutturazione all’architetto Filippo Fiora, carissimo amico dell’influencer, che si sta già occupando del loro nuovo appartamento a CityLife a Milano, nel quale dovrebbero trasferirsi dopo l’estate.