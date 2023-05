Chiara Ferragni, su Instagram celebra i suoi 36 anni. E la somiglianza è incredibile

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Una serie di foto pescate dal cassetto dei ricordi e un messaggio che sembra ricalcare quella lettera a sé stessa che si era scritta in occasione del Festival di Sanremo: Chiara Ferragni compie 36 anni e celebra il suo compleanno con un post Instagram che ricorda anche a noi qualcosa di molto importante. Ma non solo, perché guardando gli scatti non sfugge la somiglianza incredibile.

Le immagini sono state pubblicate allo scoccare della mezzanotte e la ritraggono bambina, in tanti momenti della sua infanzia, mentre spegne le candeline sulle sue torte di compleanno: felice e spensierata, Chiara in quelle foto era il ritratto della felicità.

Chiara Ferragni, il post per i 36 ricalca la lettera portata a Sanremo

I compleanni non sono solamente un momento per celebrare la propria vita, il tempo che passa, il percorso compiuto. Ma, inevitabilmente, portano con sé anche delle riflessioni, perché sono come uno spartiacque, un Capodanno personale, in cui guardare cosa è stato fatto e quali sono le cose che si vorrebbero per il futuro.

E Chiara Ferragni, nel post Instagram per i suoi 36 anni, ha scritto parole che sembrano essere un’estensione del monologo che aveva portato sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione di Sanremo. In quella occasione aveva scritto una lettera alla Chiara bambina, e per il suo compleanno è tornata a rivolgersi alla sé stessa del passato.

“Sto cercando di rendere orgogliosa questa ragazza del 1987”, ha scritto a corredo di un piccolo carosello di festeggiamenti del passato, di quando era una bambina.

Se si fa un piccolo passo indietro, e si torna al Festival, non si possono dimenticare le parole con le quali aveva aperto il suo intervento, mostrandosi “nuda” grazie a un abito che copriva tutto ma su cui era disegnato il suo corpo senza veli: “Ciao bimba ho deciso di scriverti una lettera, ogni volta che penso a te mi viene da piangere. Forse perché mi manchi, forse perché vorrei farti vedere com’è la mia vita”.

Aveva parlato di sé, ma le sue parole potevano essere per tutte come quelle condivise per il suo compleanno, che ci ricordano che la prima persona con la quale dobbiamo fare i conti siamo sempre e solo noi. E così alla piccola Chiara è tornata a rivolgersi mesi dopo, per celebrare i suoi 36 anni, le cose che ha fatto e le tante nuove sfide che affronterà nel futuro.

Le foto non mentono: la somiglianza impressionante

Guardare le foto di Chiara Ferragni da piccola è come guardare i suoi due bambini: la somiglianza con Leone e Vittoria è impressionante. Certo nei due non mancano evidenti similitudini anche con papà Fedez, ma gli occhi, i sorrisi, i colori sono tutti di mamma Chiara.

Del resto lei spesso pubblica nelle storie Instagram immagini che mostrano come i figli si somiglino tra loro e, guardando al suo carosello di compleanno, è evidente quanto i geni della mamma abbiano prevalso. Come sottolineano anche alcuni commenti degli utenti.

Non mancano neppure quelli di mamma e sorelle sempre pronte a sostenersi nei momenti più importanti. “Lo è sempre stata”, infatti risponde Valentina Ferragni alle parole della festeggiata e parlando di quella bambina sorridente nelle foto. Una cosa è certa: Chiara di strada ne ha fatta tantissima nel lavoro, nella vita privata e in quella pubblica mettendosi sempre in gioco e facendo sentire la sua voce.