Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il retroscena sulla notte di nozze

La prima notte di nozze tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è stata indimenticabile per la coppia, come del resto il loro matrimonio, rimandato per ben tre volte. Inizialmente, infatti, Giorgia e Filippo avrebbero dovuto dirsi quel tanto agognato “sì” il 25 marzo del 2020. Poi, però, con la pandemia e la chiusura dell’allora Premier Giuseppe Conte, i due hanno atteso il momento propizio.

Ma durante quest’anno, sono stati tanti gli ostacoli che si sono sovrapposti fra loro e le nozze. In un’intervista esclusiva rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, Chi, Giorgia e Filippo hanno ripercorso questi mesi difficili, sulla via del loro amore, aprendosi sulla notte di nozze e sulla possibilità di avere un altro figlio.

“Io, Filippo e Mia abbiamo affrontato il Covid, con tutti i sintomi. Soprattutto la preoccupazione era concentrata su nostra figlia. Un periodo da cancellare. Pensare che oggi siamo qui sembra irreale, ma è bellissimo”. Le parole di Giorgia non ci lasciano naturalmente indifferenti: sono le parole di una madre che è stata preoccupata per sua figlia, come è giusto che sia.

Riguardo al party delle nozze, Giorgia ha anche ammesso che non c’è fretta: “Verranno tempi migliori, alla fine conta solo l’amore. Ci sarà tempo per gioire in chiesa dinanzi al buon Dio e alle persone che amiamo”. La coppia si è sposata con un semplice rito civile, in presenza di quindici persone, familiari e amici stretti.

La showgirl è stata una sposa in bianco magnifica, con un make-up favoloso e i capelli ondulati a farle da cornice. Durante l’intervista, i due hanno tenuto a sottolineare che non si sono sposati in segreto: “Ci siamo adeguati alle leggi dettate dall’emergenza Covid, lo abbiamo fatto noi per noi, ed è stato bellissimo”.

Ma l’attenzione è stata catalizzata da una domanda importante: come è stata la loro prima notte da marito e moglie? A rispondere Filippo, con una battuta: “Come nei più grandi film: è stata pazzesca! Ovvero, abbiamo dormito io, Giorgia e Mia in mezzo a noi. Eravamo distrutti, nonostante non avessimo fatto il party. Eravamo veramente felici, ma stanchissimi”. E Giorgia ha ribattuto con “Una notte di nozze proprio rock ‘n’ roll“.

Infine, hanno risposto all’eventualità di un’altra gravidanza. “Vedremo”, ha replicato Magnini. “Per ora siamo una famiglia allargata e felice”. Per il momento, si godono questi giorni da marito e moglie, insieme ai loro cani e a Mia e Sofia, quest’ultima avuta da Giorgia con l’ex Davide Bombardini.