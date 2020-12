Giorgia Palmas positiva al Covid: “Una doccia fredda”

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

La lista dei vip contagiati dal Coronavirus si fa sempre più lunga: anche Giorgia Palmas infatti è risultata positiva, annunciandolo ai suoi fan su Instagram.

Dopo Filippo Magnini anche la showgirl ha voluto prima augurare buon Natale ai suoi follower, e poi aggiornarli sulle sue condizioni di salute, con un lungo post sui social:

Buon Natale a tutti di cuore! Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme… Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al Covid di Fili e poi della mia positività.

Come ha spiegato la Palmas, al momento sia lei che Filippo non hanno sviluppato i sintomi dell’infezione, così come le sue bambine: la sua primogenita Sofia infatti sta trascorrendo le feste con il padre, l’ex calciatore Davide Bombardini, e la piccola Mia, nata a settembre dall’amore con Magnini, sta bene.

Passerà anche questa caro il mio Filippo Magnini. Il Covid ha fatto danni gravi a tante persone, a noi per ora aveva fatto solo rimandare il “nostro giorno”, ora ci ha rubato un Natale sereno e messo tanti pensieri… ma insieme supereremo anche questa.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini infatti avrebbero dovuto sposarsi a marzo di quest’anno, ma ovviamente l’emergenza sanitaria li ha portati a rimandare le nozze. La proposta era arrivata proprio lo scorso Natale, rendendolo indimenticabile.

Il rito formale era stato spostato ai primi di dicembre, ma dopo l’approvazione delle ultime restrizioni i due hanno deciso di posticipare ancora. L’attesa, d’altronde, non li spaventa: “Il matrimonio ci sarà quando si potrà”, aveva dichiarato a Verissimo Filippo Magnini.

L’ex velina di Striscia La Notizia poi ha concluso il suo post scrivendo: