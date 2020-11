Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini in attesa delle nozze commuovono Silvia Toffanin

editato in: da

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono arrivati a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin nei panni di genitori emozionati della piccola Mia. La loro bimba compie un mese e mezzo proprio in questi giorni.

Una delle caratteristiche di Verissimo è quella di proporre degli splendidi filmati agli ospiti che arrivano in studio, e anche questa volta Silvia ha regalato alla coppia un video che ha ripercorso i momenti più belli della loro storia d’amore, dal loro incontro alla nascita della figlia. L’omaggio ha commosso Giorgia che, nell’esprimere la sua gratitudine, ha commosso anche la Toffanin.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono apparsi molto sereni e affiatati, nel pieno della gioia di essere diventati da poco genitori.

Filippo è arrivato nel momento giusto della mia vita

Ha raccontato orgogliosa Giorgia Palmas, tra l’altro in splendida forma forma dopo il parto.

Il matrimonio tra lei e Filippo Magnini almeno per ora è rimandato, a causa dell’emergenza sanitaria che coinvolge in questo momento l’Italia intera e che non permette di concentrarsi sull’evento come invece i due sognano di fare, ovvero circondati da amici e parenti.

Nonostante le difficoltà che il 2020 sta trascinando con sé, il rito formale era previsto per i primi di dicembre, ma dopo l’approvazione delle ultime restrizioni i due hanno deciso di posticipare. L’attesa, d’altronde, non li spaventa:

Il matrimonio ci sarà quando si potrà

ha dichiarato sereno Filippo Magnini, aggiungendo poi che per lui e la compagna non è un problema attendere, dato che sono comunque tante le cose su cui vogliono concentrarsi.

Rimane vivo in loro il desiderio di dedicarsi alla famiglia e di tornare a lavorare a pieno ritmo. Filippo infatti ha espresso la sua voglia di tornare presto in piscina a nuotare, questo è quello che augura a se stesso e a tutti gli sportivi fermi come lui ai blocchi di partenza, in questo momento storico così delicato anche per il mondo dello sport.

In attesa di coronare la loro unione, la vita di Giorgia e Filippo si prepara ad essere piena di serenità, amore e speranza per il futuro. I due hanno lasciato lo studio di Verissimo con una promessa: se e quando decideranno di sposarsi, Silvia Toffanin sarà la prima a saperlo.