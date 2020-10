Giorgia Palmas, il suo messaggio alle donne dopo il parto: “Ognuno ha i suoi tempi”

editato in: da

È un periodo d’oro per Giorgia Palmas che, con il suo amato Filippo Magnini, sta coronando il suo sogno più grande: una bellissima famiglia che qualche settimana fa si è allargata con l’arrivo della piccola Mia.

La maternità non è una novità per la Palmas: già dodici anni fa infatti ha dato alla luce Sofia, nata dall’amore con l’ex calciatore Davide Bombardini, che oggi è diventata una splendida sorella maggiore. Nonostante non sia la sua prima esperienza con pannolini e biberon, si sa, il periodo post parto è un momento felice ma anche molto delicato. Un periodo speciale nel quale spesso ci si può ritrovare oggetto di osservazioni, più o meno velate, indirizzate alla propria forma fisica.

Un argomento che sembra essere particolarmente caro a Giorgia che ne ha voluto parlare sulle sue Instagram Stories ringraziando i suoi follower per le tante parole carine ricevute. Un’occasione importante per sottolineare quanto sia importante per le neo-mamme ricevere supporto e, perché no, anche qualche piccolo apprezzamento: “Spero che facciate gli stessi complimenti a tutte le donne dopo il parto perché è una cosa molto importante“.

La Palmas senza alcun timore si è ripresa davanti allo specchio mostrando la sua forma fisica a pochissime settimane dalla nascita di Mia. Una scelta coraggiosa accompagnata da un importante messaggio di solidarietà a tutte le donne che la seguono con affetto e, magari, un pizzico di invidia: “È giusto farvi capire com’è il mio essere in forma: è questo! La pancia c’è ancora un po’, non mi lamento, però è giusto dire che ognuno ha i suoi tempi. Ci vuole del tempo, bisogna avere solo un po’ di pazienza e fare le cose con calma”.

Parole frutto di un grande equilibrio probabilmente dato anche dall’importante supporto di Filippo, compagno devoto, che sui social network si è lasciato andare a una dedica super speciale alla piccola Mia: “Io, Mia, e i nostri momenti magici. Spero di ricordarmi sempre, anche tra tanti anni, la sensazione del tuo corpicino spaparanzato sopra di me”.

Lo scatto tenerissimo, e con lo sguardo rivolto già al futuro, di un neo papà attento a non perdersi nemmeno un attimo.