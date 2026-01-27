Nuovo look, nuova Elena Barolo: l'ex Velina Bionda di striscia ha detto addio all'immagine che le ha regalato la fama, per accogliere una sconosciuta versione di sé. Cosa sappiamo sul caschetto scuro a sorpresa della showgirl

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ufficio Stampa: Ersilia Giliberti Elena Barolo

“New look, new me!”, con queste poche ma incisive parole Elena Barolo ha annunciato un radicale cambio d’immagine ai suoi followers su Instagram, portandoli con sé passo per passo in questa inattesa metamorfosi di stile. Diciamocelo: nessuno si sarebbe mai aspettato che una delle Veline Bionde più popolari della storia potesse tradire il proprio signature look, figurarsi per un castano scuro e fondente.

Elena Barolo, addio biondo: tutto sul nuovo caschetto scuro dell’Ex Velina di “Striscia la Notizia”

Un cambiamento simbolico, quello di Elena Barolo, che pare voler segnare una rinascita personale quanto professionale. Si sa, del resto ci sono cambiamenti che vanno oltre l’estetica e che, delle volte, si sostituiscono a vere e proprie dichiarazioni di intenti. È esattamente questo che è successo alla Velina bionda per antonomasia, nonché volto iconico di Striscia la Notizia, la quale nelle ultime ore ha lasciato tutti a bocca aperta con un colpo di scena destinato a far parlare: addio biondo, benvenuta era del castano, e con un taglio di capelli corto nuovo di zecca.

La cosiddetta “Marylin di casa nostra”, personificazione di sensualità e leggerezza, ha inaspettatamente scelto di rompere con l’immagine

che l’ha resa celebre per abbracciare una nuova versione di sé: una metamorfosi consapevole e voluta, che arriva al termine di un periodo personale complesso, segnato dalla fine di una relazione importante e scaturita dal desiderio profondo di rimettersi in gioco.

Così il “New look, new me” che si legge tra le storie di Instagram della showgirl si fa manifesto di quella che è un’autentica rinascita: se oramai il biondo era diventato un marchio di fabbrica, questo caschetto scuro oggi racconta di una donna che non ha paura di evolversi e sorprendere ancora.

Ufficio Stampa: Ersilia Giliberti

“Avevo bisogno di guardarmi allo specchio e vedere qualcosa che parlasse del presente”, ha raccontato lei. “Questo cambiamento non è solo un nuovo colore e un nuovo taglio di capelli, è un modo per ricordarmi che posso ricominciare, più forte e più libera”.

Ed ecco che un nuovo taglio di capelli diventa ancora una volta il punto di partenza di una inedita fase di vita per la donna che lo accoglie: quella di una Elena più matura, consapevole e determinata, pronta ad aprirsi a nuove opportunità personali e professionali. Un’evoluzione che non può che incuriosire, ispirare e colpire, perché rappresenta qualcosa in cui molte di noi possono riconoscersi. Parliamo del coraggio di cambiare, anche quando fa paura.

Ufficio Stampa: Ersilia Giliberti

E non c’è dubbio che il beauty switch di Elena Barolo prometta di diventare uno dei più commentati del 2026, emblema di un capitolo tutto da scrivere. Per questo rituale così simbolico, la quarantatreenne si è affidata alla professionalità e all’esperienza dei parrucchieri di Tagliati X il Successo, che l’hanno accompagnata e guidata in ogni passo di questa trasformazione, valorizzando la sua immagine e interpretando al meglio questa nuova avventura di vita.