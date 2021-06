“Maddalena Corvaglia fidanzata con Paolo Berlusconi”: lei smentisce su Instagram

editato in: da

Le indiscrezioni si sono susseguite frenetiche, ma a porre uno stop al gossip è lei, Maddalena Corvaglia: nessuna storia d’amore all’orizzonte. L’ex velina indimenticabile di Striscia la Notizia è dovuta intervenire a riguardo, dopo che vari rumors avevano dato praticamente per certa la liason con il fratello minore di Silvio Berlusconi. La notizia era stata lanciata da LaPresse e ripresa da numerose testate. Ma tra la Corvaglia e Paolo Berlusconi non c’è nulla.

Anche sul settimanale di Roberto Alessi, Novella 2000, si parlava di Maddalena e Paolo come di una coppia solida: “Ma è da Portofino che arriva la conferma” – avevano scritto i giornali -, “la coppia avrebbe ufficializzato il rapporto con un weekend romantico“. Tuttavia, Maddalena stessa afferma di essere single al momento.

Addirittura, tra le indiscrezioni si diceva persino che Maddalena e Paolo avessero ufficializzato la loro storia d’amore con Piersilvio e la moglie Silvia Toffanin. Non c’è nulla all’orizzonte tra loro, e il post su Instagram della Corvaglia non avrebbe potuto essere più chiaro: “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che, quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”.

“Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin! Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore e il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione”. Ha usato la sua solita ironia – e un sorriso meraviglioso – per mettere un punto alle indiscrezioni, in maniera simpatica e per nulla piccata.

E con un “buon pomeriggio a tutti!” la Corvaglia si è congedata, stroncando il gossip sulla sua presunta liason con Paolo Berlusconi. Maddalena, che è stata a lungo al fianco di Enzo Iacchetti e sposata con il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns, al momento si dice single: nessuno ha scardinato il suo cuore, tanto meno Paolo Berlusconi. Certo, lascia sempre spazio al futuro, ma preferisce dedicarsi alla sua felicità e alla famiglia. E chissà che, un giorno, l’amore non bussi di nuovo alla sua porta (e magari stavolta davvero).