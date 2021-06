“Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi innamorati”: l’indiscrezione

editato in: da

“Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi innamorati”. Secondo alcune indiscrezioni dopo l’addio ad Alessandro Viani, l’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe ritrovato l’amore accanto al fratello minore di Silvio Berlusconi.

A parlarne è stata LaPresse secondo cui “Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si amano”, mentre su Novella 2000 si legge che i due sarebbero “innamorati”. Il settimanale diretto da Roberto Alessi riferisce anche che Maddalena e Paolo si sarebbero incontrati più volte, anche con Piersilvio Berlusconi, figlio di Silvio e marito della conduttrice Silvia Toffanin. “Ma è da Portofino che arriva la conferma: la coppia avrebbe ufficializzato il rapporto con un weekend romantico”, si legge.

La coppia avrebbe visitato il castello di Paraggi, incontrando Piersilvio, la Toffanin e i figli. Una fonte ha spiegato a Novella 2000 che l’ex velina e Paolo Berlusconi si conoscerebbero da tempo ma “si sono guardati con occhi diversi”. 41 anni lei, 71 lui, sono entrambi due personaggi molto conosciuti.

Maddalena ha da poco detto addio ad Alessandro Viani a cui è stata legata per diverso tempo. Nel suo passato ci sono una storia d’amore con Enzo Iacchetti e il matrimonio con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi sposato nel 2011 e da cui ha avuto la figlia Jamie. Per amore del marito (e per stare insieme all’amica di sempre Elisabetta Canalis), la Corvaglia si era trasferita negli Stati Uniti, ma nel 2017 il matrimonio è arrivato al capolinea.

Fratello minore di Silvio Berlusconi, Paolo è un noto imprenditore ed editore. In passato è stato sposato con Mariella Bocciardo, da cui ha avuto due figlie: Alessia, classe 1971, e Luna Roberta, nata nel 1975. In seguito è convolato a nozze con Antonia Rosa Costanzo. Dalla loro unione sono nati due figli, Davide Luigi (1982) e Nicole Rose (1989). Dopo la fine del secondo matrimonio, Paolo Berlusconi ha vissuto una relazione con Katia Noventa, conduttrice e modella che è stata la sua compagna dal 1993 al 2000. In seguito, dal 2001 al 2006 ha avuto una love story con Natalia Estrada. Nel suo passato anche Carolina Marconi, sua compagna per circa un anno.