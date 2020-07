Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani si sarebbero lasciati

editato in: da

È un’estate veramente particolare per le relazioni dei vip: se tantissime sembrano sbocciare o trovare vigore, altrettante sembrano invece appassire. Tra queste ultime, purtroppo, ci sarebbe quella tra Maddalena Corvaglia e il suo fidanzato, Alessandro Viani.

L’esperto di immobili che aveva conquistato la Corvaglia si starebbe avvicinando a essere soltanto un lontano ricordo. A dare per certa la fine della loro relazione è stato il settimanale Diva e Donna, le cui fonti sarebbero attendibilissime: a parlare sarebbero infatti stati alcuni amici della coppia.

Le stesse, per altro che avevano svelato che la Corvaglia e Viani erano in crisi già da un po’. Nel cielo della coppia si sono addensate diverse nuvole, a partire dalla distanza: nel periodo dell’emergenza sanitaria, infatti, i due avrebbero vissuto in case separate.

Lei, per la precisione, sarebbe rimasta nell’abitazione che in origine condivideva con il compagno, insieme alla figlia Jamie Carline avuta da Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi. Lui, invece, avrebbe vissuto per tutto il tempo in un’altra casa, cosa che avrebbe portato a una serie di incomprensioni.

Addio dunque all’idea del matrimonio che i due stavano coltivando già da un po’: le fonti di Diva e Donna si dicono certe che ormai tra i due sarebbe del tutto finita, senza possibilità di recupero. Un vero peccato se si pensa anche che proprio per il suo amore per Viani la Corvaglia ha lasciato gli Stati Uniti e, a quanto pare, avrebbe anche litigato con quella che era la sua migliore amica, Elisabetta Canalis.

Le due, che avevano stretto un legame meraviglioso ai tempi di Striscia La Notizia, erano volate in America per motivi differenti ma con la sicurezza di avere l’una l’appoggio dell’altra: era stata proprio la Canalis a fare da spalla alla Corvaglia dopo la fine del matrimonio con Burns. Questa sicurezza aveva fatto sì che si mettessero persino in società, aprendo una palestra.

L’arrivo di Viani, però, avrebbe provocato un graduale allontanamento che si è poi trasformato in completa spaccatura quando la Corvaglia ha deciso di tornare a Milano. Chissà che adesso, con la fine della storia con il fidanzato, tra le due ex veline non torni il sereno.