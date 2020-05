La Corvaglia in crisi con il fidanzato dopo la lite con la Canalis: l’indiscrezione

editato in: da

Maddalena Corvaglia è in crisi con il fidanzato? Secondo le ultime indiscrezioni, dopo la lite con l’amica di sempre, Elisabetta Canalis, l’ex velina starebbe vivendo un periodo difficile con il compagno. Da qualche tempo infatti la modella è legata ad Alessandro Viani, ma la relazione con l’esperto di immobili sarebbe a rischio.

A svelarlo è Diva e Donna, che riporta le dichiarazioni di fonti vicine alla coppia, convinte che la relazione sia arrivata al capolinea. A pesare sarebbe la distanza, ma anche altri problemi nati nell’ultimo periodo. E se fino a qualche tempo fa si parlava di nozze, ora la love story sarebbe arrivata a un bivio.

“Fonti vicine alla coppia ora dicono che la quarantena ha un po’ raffreddato e allontanato la coppia, che si è trovata a vivere l’amore a distanza – si legge sul settimanale -. Madda è in casa con la figlia e lui in un’altra abitazione. Forse si tratta solo di una tensione legata al momento che passerà”. Per amore di Viani, Maddalena aveva scelto di lasciare gli Stati Uniti e tornare in Italia.

Proprio questa decisione avrebbe messo a dura prova l’amicizia con Elisabetta Canalis. A Los Angeles infatti le due ex veline di Striscia la Notizia si erano messe in società, aprendo una palestra, ma il ritorno della Corvaglia in Italia avrebbe causato dei problemi al progetto, facendo arrabbiare l’amica.

Entrambe non hanno mai voluto parlare del litigio, ma è certo che qualcosa è successo. Amiche dai tempi di Striscia la Notizia, oggi Maddalena ed Elisabetta non si seguono più su Instagram e non si parlano più. Il loro era un legame forte, fatto di complicità, ma anche di grande sostegno nei momenti più difficili. Era stata proprio la Canalis a convincere la Corvaglia a raggiungerla negli Stati Uniti, dove vive con Brian Perri, sostenendola e aiutandola dopo l’addio al marito Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi.

Poi l’allontanamento, coinciso con l’inizio della storia d’amore con Alessandro Viani. Solo qualche mese fa l’imprenditore aveva organizzato una festa a sorpresa per i 40 anni di Maddalena Corvaglia. Un party in cui non era presente Elisabetta Canalis, nonostante l’amicizia decennale fra le due modelle.