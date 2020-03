Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si allenano su Instagram: sfida fra ex veline

editato in: da

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sfidano su Instagram a colpi di workout e durissimi allenamenti. Le due ex veline di Striscia la Notizia sono state amiche per molti anni, ma ora sembra che il loro rapporto sia terminato. Entrambe si sono sempre rifiutate di parlare di cosa sia accaduto fra loro.

Arrivate insieme sul bancone del tg satirico negli anni Novanta, Elisabetta e Maddalena divennero da subito amiche. Un legame cresciuto lontano dai riflettori e continuato con il trasferimento di entrambe negli Stati Uniti. La Corvaglia in passato non ha mai nascosto di aver ricevuto un grande supporto da parte di Elisabetta, soprattutto nel periodo del divorzio dal marito Stef Burns, mentre la modella pugliese ha sempre avuto un ottimo legame con Brian Perri, marito dell’amica.

Le cose sono cambiate dopo l’apertura di una palestra insieme a Los Angeles e l’entrata in scena di Alessandro Viani. Dopo il ritorno della Corvaglia in Italia, i rapporti fra le showgirl si sono raffreddati sino a interrompersi bruscamente. Nessuna delle due ha mai spiegato cosa sia successo, ma sembra che dietro ci siano motivi economici e la chiusura del centro sportivo che avevano creato.

E mentre la distanza fra le ex veline di Striscia la Notizia è sempre più grande, Elisabetta e Maddalena si sfidano su Instagram a colpi di allenamenti. Entrambe infatti sono appassionate di fitness e molto amate sui social. Negli ultimi giorni, a distanza di poche ore una dall’altra, hanno postato video e social che documentano i loro esercizi per tornare in forma.

“Ecco amici uno dei miei #homeworkout preferiti!”, ha scritto la Corvaglia, svelando un esercizio complicato e un corpo super tonico. La Canalis invece ha svelato di apprezzare la pre-pugilistica. “Questo allenamento è più faticoso del pilates, ma è un buon cardio ed aumenta la resistenza. In genere si fa prima di allenarsi coi guanti, ma se ora non potete farli questo è sufficiente per avere ottimi risultati! Se siete abituati sarà facilissimo altrimenti il giorno dopo avrete un po’ di dolore ma potrete ritenervi soddisfatti. Io lo faccio 1/2 volte alla settimana ! Buon lavoro e fatemi sapere se vi siete trovati bene!”.