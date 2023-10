Maddalena Corvaglia a “Pechino Express”: l’ex marito corre in suo aiuto

Fonte: IPA Le coppie più calde dell’estate, tra passioni, collaborazioni e nuovi arrivi

Maddalena Corvaglia è pronta per Pechino Express. La soubrette pugliese è nel cast della nuova edizione che andrà in onda su Sky Uno nel 2024 e le cui registrazioni inizieranno a breve. L’ex migliore amica di Elisabetta Canalis partirà con la conduttrice napoletana Barbara Petrillo: le due formeranno la coppia delle “amiche”. A quanto pare la Corvaglia, che oggi non vive più in Italia bensì in Spagna, ha deciso di prendere parte all’adventure-game solo grazie all’ex marito Stef Burns.

Maddalena Corvaglia a “Pechino Express” grazie a Stef Burns

Stando a quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, a convincere Maddalena Corvaglia a dire di sì a Pechino Express è stato l’ex marito, il chitarrista 64enne Stef Burns. “L’artista statunitense – fa sapere il giornalista – è infatti corso in aiuto dell’ex moglie, trasferendosi nella sua casa di Palma di Maiorca per accudire la loro figlia Jamie. Ci sarà anche Tony, il fratello dell’ex Velina. E così, dopo un periodo di distanza, la famiglia si riunisce per sostenere Maddalena”.

Con Pechino Express la Corvaglia sarà impegnata nel Sud Est asiatico, più precisamente tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Per diverse settimane dovrà stare lontana dalla figlia Jamie, che oggi ha 12 anni, e alla quale l’ex Velina di Striscia la notizia è molto legata. Rassicurata però dall’ex marito e dal fratello, Maddy ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova avventura televisiva, dopo aver rifiutato di prendere parte a diversi reality show tra cui il Grande Fratello Vip.

La storia d’amore tra Maddalena Corvaglia e Stef Burns

Maddalena Corvaglia e Stef Burns sono stati sposati dal 2011 al 2017. Si sono conosciuti grazie a Vasco Rossi: lei è sempre stata una grande fan del rocker di Zocca, lui è il suo fidato chitarrista. “Sono una grande fan di Vasco Rossi e sono amica di una ragazza del suo staff. Da tempo lo seguo in ogni concerto e accedo anche al backstage. Stef era da un po’, mi dicono, che mi aveva notata. A Bologna, nel backstage di quel concerto, gli mandai un sms: ‘Smettila di guardarmi’. E lui: ‘Impossibile'”, aveva raccontato la Corvaglia. Un messaggio galeotto che ha portato alle nozze e alla nascita nel 2011 di Jamie.

Per amore di Stef Burns Maddalena Corvaglia si è anche trasferita negli Stati Uniti ma non è stato semplice come ammesso in tv: “Io ero andata a Los Angeles per lui che ha due figli grandi lì, ma appena arrivata negli Usa si è rotto qualcosa e ho chiesto il divorzio lì per evitare il clamore mediatico che si sarebbe scatenato in Italia, ma non lo rifarei. Quando divorzi da un americano in America loro sono molto nazionalisti e protettivi e uno straniero non ha i diritti che ha un americano. Se sono sopravvissuta a quegli anni lì, non mi ammazza più nessuno. Sono stati anni tosti, lontana da casa, ho subito ingiustizie e sono tornata in Italia. Le amiche mi sono state accanto”.

Oggi l’ex coppia è riuscita a ricucire un rapporto di amicizia e stima per il bene della figlia in comune, che è molto legata ad entrambi i genitori. Sia Maddalena Corvaglia sia Stef Burns sono due genitori presenti e amorevoli per la ragazzina.

Dove vive Maddalena Corvaglia e perché ha scelto Palma di Maiorca

Da qualche tempo Maddalena Corvaglia non vive più a Milano, dove si era trasferita dalla Puglia poco più che maggiorenne per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. L’ex compagna di Enzo Iacchetti si è trasferita in Spagna, a Palma di Maiorca. “Sono andata lì per lavoro e mi è piaciuta, volevo imparare lo spagnolo e farlo imparare anche a mia figlia. A livello lavorativo è dietro l’angolo, come se fossi a Roma e devo dire che sto da Dio”, ha rivelato in un’intervista concessa a Verissimo. “Jamie è pazza di gioia, lei ama i cavalli e lì è tutto più rustico e rilassato. Il lavoro è raddoppiato da quando sono lì, quindi faccio avanti e indietro”.