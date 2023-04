Maddalena Corvaglia torna sul litigio con Elisabetta Canalis: “Troppo grave, non posso perdonarla”

Fonte: IPA Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis

La fine dell’amicizia tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis è ancora un argomento che fa parlare di sé, soprattutto perché ad oggi nessuna delle due ha voluto svelare i veri motivi che le hanno portate ad allontanarsi per sempre. L’ex velina bionda è tornata a parlare del loro rapporto, rivelando un altro piccolo tassello della vicenda.

Maddalena Corvaglia parla (ancora) del litigio con Elisabetta Canalis

La coppia di veline formata da Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis è rimasta nel cuore di tutti: la bionda e la mora, nonostante fossero “imbranate e pasticcione”, hanno conquistato il pubblico forse proprio per quella freschezza e quella genuinità che hanno portato sul bancone di Striscia la Notizia.

“Non so bene per quali meriti, forse perché la gente è cresciuta con noi, però ne sono orgogliosa“, ha confessato Maddalena Corvaglia al Corriere della Sera, in cui ha parlato, oltre che della carriera e degli amori passati, anche del rapporto con l’ex collega.

Un’amicizia ormai finita, com’è noto, segnata da un litigio le cui cause ancora oggi rimangono avvolte nel mistero. Le due ex veline non hanno mai voluto svelare i motivi del loro allontanamento, sebbene entrambe ne abbiano parlato in più di un’occasione. Così la showgirl è tornata sull’argomento, riaccendendo nuovamente i riflettori sul loro legame.

Eppure è la stessa Maddalena a rivelare altri dettagli sul loro allontanamento: “Cosa è successo non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti”.

Maddalena Corvaglia, il perdono non è contemplato

Quel che è certo è che dopo anni superare la delusione non è facile: “Al momento il perdono non è contemplato ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali (sta affrontando il divorzio con Brian Perri, ndr) e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza”.

L’ex velina però non ha mai rinnegato gli anni trascorsi fianco a fianco con Elisabetta: dopo la loro avventura comune a Striscia la Notizia entrambe si sono trasferite all’estero, dove hanno iniziato anche un percorso professionale comune che (si dice) sia stato la causa della fine del loro rapporto. Nessuna delle due è mai scesa nei dettagli della questione, ma pare che c’entri la palestra che avevano aperto insieme a Los Angeles.

“È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili – ha confessato Corvaglia -. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute”.