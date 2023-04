Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: la verità sulla lite che le ha divise

Fonte: IPA Maddalena Corvaglia, la verità sulla lite con Elisabetta Canalis

Tanto si è discusso attorno alla rottura tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, dopo anni di inossidabile amicizia. Alla fine, però, ci ha pensato l’ex Velina bionda di Striscia la Notizia a rompere il silenzio rivelando, tra le pagine del settimanale Oggi, perché il rapporto con la collega mora si sia improvvisamente interrotto. Nessuna lite, conferma la Corvaglia, che spiega per quale motivo le cose siano immediatamente precipitate, dopo anni di vita condotta in perfetta sintonia.

Maddalena Corvaglia, la verità su Elisabetta Canalis: “Mai litigato”

A Striscia la Notizia hanno rappresentato una delle coppie al femminile più amate, ma la loro amicizia è giunta ormai da tempo al capolinea. Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state la bionda e la mora del tg satirico di Canale5 a cavallo degli anni 2000: conosciutesi dietro le quinte, sul bancone hanno mostrato una perfetta sintonia, presto sfociata in un’amicizia lontana dai riflettori. Di quell’amicizia però è rimasto ben poco, considerando che negli ultimi anni le loro strade sembrano essersi divise.

Tanto si è parlato della rottura della vulcanica coppia, e ora è Maddalena Corvaglia a prendere parola e spiegare come sarebbero andate le cose. “Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine” confessa in un’intervista al settimanale Oggi. Inoltre, specifica come non ci sia stata alcuna lite e svela la verità sull’addio all’ex collega mora: “Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce n’è stato tanto, che ci siamo regalate”. Un rapporto che dunque si è interrotto naturalmente, con il tempo, senza un’effettiva causa scatenante.

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: una vita in simbiosi prima dell’addio

Eppure Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono sempre apparse in simbiosi, conducendo una vita in perfetta sintonia e a tratti parallela. Tantissimi, infatti, i punti in comune che hanno caratterizzato il loro percorso di vita dopo il grande successo in tv. Entrambe si sono trasferite all’estero e hanno creato una famiglia con i rispettivi mariti: Stef Burns per la Corvaglia, Brian Perri per la Canalis. Entrambe, dalle rispettive relazioni, hanno avuto una figlia ed entrambe, alla fine, si sono separate (è recente la notizia dell’addio tra la Canalis e il chirurgo americano).

Tantissimi i punti in comune, che le hanno rese inseparabili nel corso degli anni. Ora, però, le cose sono cambiate e il legame di un tempo è solo un ricordo. “È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile” aveva confessato la Corvaglia a Verissimo, in un’intervista rilasciata a febbraio.

La Velina bionda di Striscia ora conduce una vita fuori dall’Italia, a Palma di Maiorca, assieme alla figlia Jamie. Una scelta che non rinnega affatto, pur conservando un prezioso legame con il nostro Paese, come confermato a Oggi: “Non sono fuggita dall’Italia, è il mio Paese e lo amo profondamente. Una scelta meditata a lungo e che ha come scopo quello di perseguire uno stile di vita più semplice e autentico”.