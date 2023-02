“Verissimo”, Maddalena Corvaglia: “Con Elisabetta Canalis è finita”

Maddalena Corvaglia è tra gli ospiti della puntata di Verissimo, in onda sabato 4 febbraio. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia ha parlato sia del matrimonio finito con Stef Burns, che del legame ormai spezzato con Elisabetta Canalis, dopo tanti anni di amicizia.

Maddalena Corvaglia: l’amicizia con Elisabetta Canalis è finita

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state per anni legate da una grande amicizia, nata quando entrambe facevano coppia fissa a Striscia la Notizia come veline. Quell’esperienza televisiva era riuscita a creare un legame che sembrava impossibile da spezzare, tanto che, quando si cominciò a vociferare della chiusura dei rapporti tra le due, la notizia arrivò come un fulmine a ciel sereno.

Per mesi sia Maddalena che Elisabetta si trincerarono in un religioso silenzio, senza commentare la vicenda, ma poi fu chiaro a tutti il motivo del naufragio della loro amicizia. Alla base del litigio l’avventura professionale iniziata insieme, quella di una palestra a Los Angeles che le due ex veline decisero di aprire quando la Corvaglia si trasferì oltreoceano. Poi però, in seguito alla separazione, lei è tornata in Italia, lasciando la gestione tutta in mano all’amica.

Ancora oggi, dal 2019, non sembra essere cambiato nulla tra le due, come conferma la stessa Maddalena nel salotto di Verissimo, commentando i rumors sulla rottura con la Canalis. “È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”.

La separazione con Stef Burns: come sono oggi i rapporti

Ai microfoni dello show di Canale 5, Maddalena Corvaglia ha parlato anche della separazione avvenuta nel 2017 da Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto la figlia Jamie. I due erano convolati a nozze nel 2011; dopo sei anni era arrivato l’annuncio della rottura, seppur con la voglia di continuare a essere degli ottimi genitori per la loro bambina: “Sarà sempre una parte importante della mia vita”, aveva confessato sui social.

“La fine di un matrimonio è una sconfitta – ha confessato a Verssimo -. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto”. A Silvia Toffanin, che le chiede come siano adesso i rapporti con l’ex marito, la Corvaglia ha detto: “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia”.

E sulle pratiche del divorzio che ha affrontato negli Stati Uniti, dove si era trasferita per amore, afferma: “L’ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano”.

Infine, alla domanda se oggi ci sia un nuovo amore nella sua vita, Maddalena ha ammesso: “Non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore”. Per molto tempo infatti il nome dell’ex velina è stato associato a quello di Paolo Berlusconi, con il quale però non ha mai ufficializzato una relazione.