Fonte: IPA Maddalena Corvaglia

Si può dire come Maddalena Corvaglia abbia cambiato vita in maniera radicale. Si è lasciata alle spalle l’Italia e ha abbracciato una nuova quotidianità a Palma di Maiorca. Non è stata una scelta facile ma oggi è certa d’aver fatto il passo giusto per sé e sua figlia. Prima di tutto ciò, però, ha dovuto fronteggiare una guerra personale.

Perché ha lasciato l’Italia

Gli appassionati di Pechino Express stanno avendo modo di rivedere ogni settimana Maddalena Corvaglia sul piccolo schermo. Lei intanto ha rilasciato un’interessante intervista a Il Messaggero, gettando luce su quella che è oggi la sua vita.

È stata a lungo assente dalla televisione italiana, dal momento che l’ex velina non vive più nel suo Paese d’origine. Si è traferita a Palma di Maiorca per tanti motivi, ha raccontato. Di fatto non si sentiva più a casa a Milano dopo il Covid: “La sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti. Mi sono chiesta se volessi davvero fare crescere mia figlia in quel clima. La risposta è giunta subito e così siamo partite”.

Il tutto è avvenuto dopo la separazione da Stef Burns, ben noto chitarrista statunitense della band di Vasco Rossi. I due si sono sposati a maggio 2011, stesso anno nel quale è nata la loro unica figlia, Jamie Carlyn Birnbaum. Meno di sei anni di nozze, annunciando la separazione a gennaio 2017.

La scelta di lasciare l’Italia non era inizialmente condivisa con l’ex marito. Uno stravolgimento delle loro tre vite, con una nuova realtà per la figlia e maggiore difficoltà nel vederla per il padre: “Si è fidato di me e adesso può venire a trovarci. Da Milano servono tre ore per arrivare qui”. Avrebbe potuto far ritorno in Puglia, per trovare uno stile di vita più calmo, ma sia lei che l’ex vogliono che la figlia cresca bilingue: “Qui c’è la scuola di inglese che giù non c’è”.

Il difficile divorzio

Stando a quanto detto, pare che tra Maddalena Corvaglia e l’ex Stef Burns ci sia un rapporto di rispetto. Sono però giunti allo stato attuale dopo una complessa battaglia legale. Qualcosa che riporta alla mente ciò che sta avvenendo tra Chiara Ferragni e Fedez.

L’ex velina ha raccontato al giornale d’essersi ritrovata al centro di un trattamento molto aggressivo da parte dei legali dell’ex: “Ho rischiato di subire delle scelte che sarebbero poi ricadute su mia figlia. Ho quindi reagito a modo mio, come un leone. A volte lo avrei strozzato. È stato davvero allucinante. Sia lui che la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi. Non dico altro”.

Sul fronte delle motivazioni alla base dell’addio, invece, ha svelato come i due siano come il giorno e la notte. Dinanzi a un evento forte e difficile, dunque, le loro reazioni sono state molto differenti: “Io ho interpretato la sua come mancanza d’attenzione e amore. Lui ha percepito la mia troppo forte e intensa. Da quel momento in poi, è andata soltanto peggio”.