Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, dietro la lite il marito di una delle due

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non si parlano più e nessuna delle due vuole svelare i motivi del litigio. E ora, una nuova indiscrezione, parla dello zampino dell’ex marito di una delle due, che avrebbe avuto una lunga liaison con l’altra. Una informazione da prendere con le pinze, certo, ma che delinea un quadro più chiaro della lite più chiacchierata negli ultimi anni. Insomma, non una faccenda economica, come era stato insinuato più volte, ma un vero e proprio tradimento in piena regola.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: svelato il motivo della lite

“Cosa è successo non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Non posso perdonarla”. Con queste parole Maddalena Corvaglia ha messo fine alle continue richieste di verità sulla sua lite con Elisabetta Canalis, scegliendo di non aprire più questo argomento, mentre la sua ex amica tace. Eppure, la curiosità non si è placata, anzi, la voglia di scoprire cosa è successo davvero tra le due storiche Veline di Striscia la Notizia è salita alle stelle. Da amiche inseparabili come sorelle, a quella rottura improvvisa e inaspettata.

Eppure, una spiegazione ci sarebbe, molto grave, proprio come detto dalla Corvaglia in varie interviste. Infatti, secondo quanto riportato da Mow Magazine, tra le due non ci sarebbero dispute lavorative o economiche, come si era detto in passato, facendo riferimento a una progettualità andata a monte. Bensì, sempre secondo la testata, una vicenda amorosa, tra la Canalis e Stef Burns, ex marito della Corvaglia, come riportato anche da Biccy. Infatti, si parla di un flirt tra i due durato mesi, alle spalle di Maddalena, e poi confessato dall’uomo stesso a amici e parenti.

Le tempistiche, però, non si conoscono, non è chiaro se il tradimento sia avvenuto addirittura durante il matrimonio tra la conduttrice e il chitarrista, durato dal 2011 al 2017, o dopo il loro difficile divorzio. In ogni caso, se fosse andata veramente così, non ci sarebbero attenuanti per Elisabetta, migliore amica di Maddalena, e che sapeva molto bene quanto quella relazione, con il padre della sua bambina Jamie Carlyn, fosse difficile e dolorosa.

Sempre secondo l’indiscrezione, dunque, la Corvaglia avrebbe saputo dall’ex marito o da persone a lui vicine della relazione segreta, e non dall’ex amica. Motivo per cui il perdono non è contemplato, come ripetuto più volte nelle interviste. Per ora i diretti interessati non hanno confermato o smentito la notizia, e visto il riserbo sulla faccenda, potrebbero non farlo mai.

Fonte: IPA

Chi è Stef Burns, l’ex marito di Maddalena Corvaglia

Pensavamo non avremmo più sentito parlare di lui sulle pagine di cronaca rosa, ma Stef Burns è di nuovo al centro del gossip, per la presunta storia con Elisabetta Canalis, ex migliore amica della sua ex moglie, Maddalena Corvaglia. Classe 1959, il chitarrista ha suonato a lungo al fianco di Vasco Rossi, calcando i palchi più importanti. La coppia è stata sposata dal 2011 al 2017, un amore intenso, che ha portato alla nascita di Jamie Carlyn, ma anche difficile e doloroso.

Più volte, infatti, la Corvaglia ha parlato delle difficoltà di aver divorziato negli Stati Uniti (dove la coppia viveva), invece che in Italia, ma assicura che ora, per il bene della bambina, i rapporti con il suo ex sono meno tesi. Stef Burns, notato da Vasco Rossi nel 1994, ha suonato anche con artisti del calibro di Alice Cooper, i Berlin e Michael Bolton.