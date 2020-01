Maddalena Corvaglia pronta alle nozze con il fidanzato e la Canalis non ci sarà

editato in: da

Maddalena Corvaglia, che ha da poco compiuto 40 anni, sarebbe pronta alle nozze con il fidanzato Alessandro Viani, ma Elisabetta Canalis potrebbe non esserci. L’immobiliarista e l’ex velina di Striscia la Notizia fanno coppia fissa da qualche tempo e sono molto felici insieme.

Il settimanale Oggi ha rivelato che la Corvaglia sarebbe così innamorata da sognare i fiori d’arancio e che presto la coppia potrebbe convolare a nozze. In occasione del compleanno della showgirl, il fidanzato le ha organizzato un party da sogno con tanti amici. Grande assente Elisabetta Canalis con cui i rapporti sono tesi ormai da parecchi mesi. Entrambe non hanno mai svelato i motivi della lite che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero legati all’apertura di una palestra a Los Angeles. Un progetto che sarebbe naufragato con il ritorno della Corvaglia in Italia e l’inizio di una nuova vita con Viani e la figlia Jamie.

“È un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”, ha risposto la Canalis di fronte alle domande su Maddalena. Lo stesso ha fatto l’ex amica che si è sempre rifiutata di rispondere a quesiti che coinvolgevano Elisabetta.

La Corvaglia si era sposata nel 2011 con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, e in seguito si era trasferita con la famiglia negli Stati Uniti, raggiungendo la sua migliore amica dai tempi di Striscia la Notizia. Quando la storia d’amore con il musicista era finita, Elisabetta era rimasta accanto alla collega, sostenendola in ogni modo: “Senza di lei non ce l’avrei mai fatta – aveva svelato tempo fa al settimanale Oggi –. È una delle poche persone che sa quello che è successo”.

Nel frattempo le ex amiche hanno smesso di seguirsi su Instagram e la Canalis ha scelto di rimanere in silenzio il giorno del 40esimo compleanno della Corvaglia. L’unica speranza è che, in occasione del matrimonio di Maddalena, possa esserci una riconciliazione.