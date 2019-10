Canalis e Corvaglia, svelato il motivo per cui hanno litigato

editato in: da

A quanto pare, la rottura tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è ormai definitiva, e stanno emergendo alcuni retroscena che potrebbero spiegarne il motivo.

Le due ex veline, amiche da quando ballavano insieme sul bancone di Striscia la Notizia, hanno passato splendidi momenti insieme. Il loro rapporto sembrava indissolubile, ma negli ultimi mesi è accaduto qualcosa che ha rovinato l’idillio. Dapprima sono arrivati gli indizi social: all’improvviso entrambe hanno smesso di pubblicare su Instagram le loro foto di coppia, che mostravano la loro grande intesa. Poi hanno smesso di seguirsi sui social, gesto che oggigiorno viene considerato un vero e proprio affronto.

Questa estate, il gossip ha parlato a lungo dell’allontanamento tra Elisabetta e Maddalena. Le indiscrezioni si sono susseguite rapide, alla ricerca del motivo per cui i loro rapporti si fossero logorati sino a quel punto. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infine, la Canalis aveva accennato alla presunta fine della sua amicizia con la Corvaglia, chiedendo rispetto per quello che è, per lei, un argomento molto delicato. Parole che non hanno confermato ufficialmente la rottura, ma l’hanno resa decisamente più veritiera per i loro fan.

Oggi è Dagospia a lanciare la bomba: a quanto pare, il bellissimo rapporto che per oltre vent’anni ha legato le due showgirl si sarebbe incrinato a causa della lontananza. Entrambe vivono da anni negli Stati Uniti per amore, ma Maddalena, vedendo giungere al capolinea la sua relazione con Stef Burns, ha preferito fare ritorno in Italia. Oggi vive a Milano, assieme alla figlioletta Jamie Carlyn Birnbaum e al nuovo fidanzato, Alessandro Viani. Ha ritrovato il sorriso, dopo mesi difficili a seguito della separazione dall’ex marito.

Ma a Los Angeles Maddalena ed Elisabetta avevano un progetto in ballo: da qualche tempo avevano aperto una palestra, di cui erano entrambe socie. L’addio della Corvaglia avrebbe lasciato la sua ex amica nei guai dal punto di vista economico e gestionale, tanto che la Canalis ha rivelato di aver dovuto chiudere l’attività. È davvero questo il motivo che ha portato le due ex veline a togliersi il saluto?

Al momento, nessuna delle due ha confermato o smentito in via ufficiale quanto accaduto alla loro amicizia, ma continuano a non seguirsi sui social e a non comparire più insieme pubblicamente.