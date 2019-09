Canalis e Corvaglia, amicizia al capolinea. Elisabetta conferma la lite

editato in: da

Le abbiamo tanto amate sul bancone di Striscia la Notizia e abbiamo seguito la loro amicizia sui social, ma ora tutto sembra essere finito. Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia parrebbe esserci grande tensione.

Di recente, i loro fan più accaniti si erano accorti di qualcosa di strano. Il primo indizio sono state le foto pubblicate su Instagram: un tempo ne vedevamo moltissime insieme, invece ora non ce ne sono più. E in un mondo in cui i social rappresentano un’istantanea spesso fedele della vita quotidiana di molti di noi, questa improvvisa assenza è risuonata come un campanello d’allarme. Poi le due hanno smesso di seguirsi su Instagram, segno che qualcosa non va tra di loro. La splendida amicizia ventennale tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è forse giunta al termine?

A dare una risposta è proprio l’ex velina mora, che in un’intervista rilasciata al settimanale Chi si è trovata di fronte ad una domanda sul suo rapporto con la Corvaglia: “Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato. Onestamente di questa cosa preferirei non parlare, se non le dispiace…” – ha rivelato la Canalis, cambiando poi argomento. Parole che, seppure non diano conferma ufficiale della rottura tra le due amiche, suonano sicuramente come un indizio davvero molto pesante.

Anche il loro progetto comune è finito nel nulla. Qualche anno fa Elisabetta e Maddalena avevano aperto SkyView, una palestra nel cuore di Los Angeles, di cui entrambe erano socie. Elisabetta Canalis ha confermato di aver concluso questa esperienza proprio in tempi recenti: “Abbiamo dato in affitto la nostra palestra. Non sono una personal trainer e c’è una forte concorrenza nel settore, che richiede competenze specifiche. Sto comunque lavorando ad un altro progetto legato al fitness, ma non posso dire niente al momento”. Che anche questo abbia qualcosa a che fare con la (presunta) rottura?

Quel che è certo è che la loro è stata un’amicizia bellissima, che si è consolidata a Milano, quando entrambe ballavano sul bancone di Striscia la Notizia, e che è proseguita persino oltreoceano, dove le vicissitudini delle loro vite le ha condotte. Canalis è infatti ormai in pianta stabile a Los Angeles, assieme al marito Brian Perri e alla figlioletta Skyler Eva. Anche Maddalena Corvaglia ha trascorso qualche tempo in California, durante il suo matrimonio con Stef Burns, da cui ha avuto la piccola Jamie Carlyn Birnbaum. Ora è tornata a Milano, dopo il divorzio e il nuovo incontro che l’ha portata al fianco di Alessandro Viani. E a quanto pare la distanza fisica non è più l’unico ostacolo al loro splendido rapporto.