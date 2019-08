Canalis e la Corvaglia sempre più lontane: Elisabetta si diverte con la Balti su Instagram

editato in: da

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono sempre più lontane, mentre la modella sarda si diverte su Instagram con Bianca Balti.

Inseparabili sin dai tempi di Striscia la Notizia, secondo alcune indiscrezioni le due ex veline avrebbero litigato. Una discussione, avvenuta qualche mese fa, che le avrebbe portate ad allontanarsi irrimediabilmente. Un’amicizia, quella fra Elisabetta e Maddalena, che dura da tantissimi anni e che aveva portato le modelle a trasferirsi insieme negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita.

La Canalis, felicemente sposata con Brian Perri e mamma di Skyler Eva, era rimasta accanto alla Corvaglia nei momenti più duri del suo divorzio da Stef Burns. Poco dopo le amiche avevano deciso di aprire insieme una palestra e un centro dedicato alla fisioterapia. Foto, messaggi e video su Instagram hanno sempre raccontato il fortissimo legame fra le ex veline, sino ad un lungo silenzio e all’indiscrezione secondo cui Maddy ed Eli – come si chiamavano fra loro – avrebbero litigato.

Cosa è successo? Per ora non è dato saperlo. La Corvaglia sembra felice con il nuovo fidanzato Alessandro Viani e la figlia Jamie, mentre la Canalis, dopo le vacanze in Sardegna, è tornata a Los Angeles con tutta la famiglia. Qui a ricevuto la visita di Alessia Marcuzzi, con cui si è divertita in giro per la città, mostrandosi sorridente e spensierata.

L’ultimo scatto la ritrae con Bianca Balti, modella e sua cara amica. Nell’immagine Elisabetta sorride con l’amica dopo una giornata all’insegna del divertimento insieme alle loro bambine. Di Maddalena Corvaglia invece nessuna traccia e i fan si chiedono cosa possa aver causato una rottura così forte fra le ex veline di Striscia.

I rapporti, secondo il settimanale Chi, si sarebbero raffreddati proprio a causa del progetto fitness che avevano avviato insieme. Così tanto che attualmente le due amiche non si seguono più su Instagram.