Maddalena Corvaglia e l’amore: “Sono single”. E sulla Canalis tace

Sempre estremamente riservata e restia a raccontare ciò che accade nella sua vita privata, Maddalena Corvaglia questa volta ha deciso invece di fare chiarezza su molti punti che hanno incuriosito i suoi fan e non solo. E, senza alcun timore, ha parlato di quasi ogni aspetto della sua vita. Solo su una questione ha preferito glissare.

Per rivelare alcuni dettagli della sua vita, Maddalena ha scelto di confidarsi attraverso una lunga intervista con il settimanale ‘Oggi’. Nel futuro dell’ex velina, c’è ancora la televisione: non ha, infatti, affatto rinunciato ad una carriera sul piccolo schermo. Tuttavia, ha escluso la partecipazione a reality show come il Grande Fratello Vip, per la grande invasione della privacy che comporterebbe, e a L’Isola dei Famosi, poiché la scarsità di cibo sarebbe per lei poco sopportabile.

Ma non ha parlato solo di lavoro. La Corvaglia ha fatto anche riferimento ad alcuni aspetti della sua vita privata. Come ha confermato, dopo un periodo di crisi, è ufficialmente finita con Alessandro Viani. Ha, così, al momento archiviato l’idea delle nozze e, seppur aperta alla possibilità di nuove storie d’amore, ha deciso di andarci con i piedi di piombo. D’altronde, non soffre la vita da single e il suo pensiero principale è la sua bambina, la figlia Jemie. Prima di presentarle qualcuno, quindi, vuole essere estremamente sicura della solidità del sentimento.

Se sulla sua vita sentimentale, la Corvaglia ha parlato senza problemi facendo, tutt’altro è invece quando si parla di un’amica del passato. Maddalena ed Elisabetta Canalis, infatti, non erano solo colleghe quando insieme erano le veline di Striscia la Notizia. Tra loro era nata anche una profonda amicizia che sembrava indissolubile fino a quando si è resa evidente una crepa insanabile.

Anche i legami più stretti possono finire e tra Elisabetta e Maddalena è calato il gelo. Una situazione che sembra essere tutt’oggi irrecuperabile. Anche se la Corvaglia, infatti, ha preferito non rispondere a domande dirette sulla Canalis:

Mi spiace, ma preferisco non rispondere.

Queste le parole con il quale ha eliminato qualsiasi possibilità di approfondimento. E così, pur non negando o confermando la presenza di litigi o astio, la riconciliazione tra le due sembra ancora essere lontana. Riusciranno, un giorno, a riavvicinarsi e a mostrarsi unite a tutti coloro che non vedono l’ora di rivederle sorridenti insieme?