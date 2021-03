Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, è di nuovo gelo fra le ex veline

editato in: da

Elisabetta Canalis sul ring prende a pugni l’ex di Diletta Leotta

Sarebbe tornato il gelo fra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, ex veline di Striscia la Notizia, ma soprattutto migliori amiche per tantissimi anni. Qualche tempo fa si era parlato di un possibile riavvicinamento fra le due, secondo quanto riporta Dagospia però fra Maddalena ed Elisabetta non ci sarebbe stato alcun chiarimento.

Al contrario, le due amiche sarebbero più lontane che mai, divise da questioni che non sono mai stati specificate. “Si sono chiarite, si stanno riavvicinando, si sono scritte”, aveva svelato una fonte, ma in realtà si tratterebbe di una bugia. Ad oggi, come spiega Giuseppe Candela, i rapporti fra le showgirl sarebbero “inesistenti”.

Un legame, quello fra la Canalis e la Corvaglia, nato quando, giovanissime, erano approdate a Striscia la Notizia come veline. Da allora Elisabetta e Maddalena erano diventate inseparabili, formando una coppia di amiche indissolubile. La modella sarda era rimasta accanto all’amica nel periodo difficile della separazione da Stef Burns, mentre la Corvaglia si era trasferita negli Stati Uniti proprio per trascorrere più tempo insieme.

A Los Angeles le amiche avevano svelato di aver avviato un’attività, aprendo una palestra. Poi la lite, arrivata dopo l’inizio della storia d’amore di Maddalena con Alessandro Viani, il ritorno in Italia e il silenzio. I motivi del litigio non sono mai stati chiariti ed entrambe si sono chiuse nel silenzio. Qualche tempo fa la Canalis aveva parlato per la prima volta della fine dell’amicizia con l’ex velina. “Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata – aveva confessato a Grazia -. I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi. Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“.

Nessuna dichiarazione invece dalla Corvaglia che ha festeggiato i suoi quarant’anni senza l’amica. Negli Stati Uniti, lontana chilometri da Maddalena, Elisabetta sembra aver trovato un nuovo equilibrio. Accanto a lei l’amica di sempre, Bianca Balti, ma soprattutto il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva.