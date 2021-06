Arisa in costume bianco su Instagram è strepitosa

editato in: da

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Arisa posa su Instagram in costume bianco ed è semplicemente stupenda. La cantante inaugura l’estate pubblicando uno scatto che la ritrae con un modello sgambato mentre esce da una piscina. Sorridente e splendida, l’artista ha commentato ironicamente: “Foto in stile balenottera spiaggiata”.

In realtà nell’immagine Arisa è bellissima e sono tanti i fan che hanno commentato il post, complimentandosi con lei. Le prossime settimane saranno molto impegnative per la cantante che sino alla fine d’Agosto sarà in giro per l’Italia con alcuni concerti. Prima di salire sul palco per gli attesissimi live, Arisa si è concessa un po’ di sano relax in piscina. Capelli mossi e lunghi, sorriso e un costume intero bianco: l’artista ha conquistato i social con una foto che racconta l’estate e la sua voglia di ripartire dopo l’addio ad Andrea Di Carlo.

La storia d’amore con il manager, che avrebbe dovuto sposare a settembre, sembra ormai arrivata al capolinea. Dopo un lungo tira e molla, fra interviste, post Instagram e dichiarazioni, la love story sarebbe finita. La cantante è ormai decisa a ripartire dalla sua amata musica e da sè stessa, ritrovando la forza per andare avanti e amarsi.

Eroina del body positive, donna incredibilmente forte e sensibile, Arisa ha sempre scelto di condividere le sue riflessioni con i fan, postandole spesso su Instagram. “Tu pensi che io non sappia scrivere, nè pensare con la mia testa – aveva scritto qualche giorno fa -. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”.

Parole che avevano scatenato la reazione dell’ex Andrea Di Carlo che aveva risposto con alcuni commenti (poi cancellati). “Io sono quello che conosci con pregi e difetti che sai e hai visto – aveva commentato -. Non ho inganni, non so se risulto presente o assente. Sono io. E sai tutto. Sai chi sono, cosa provo, cosa dare e cosa non so dare. Tu devi andare e stare dove davvero vuoi e solo quando lo saprai e lo vorrai starai bene. Scoprilo e fallo. È il migliore augurio che posso fare a chi tengo”.