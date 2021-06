Arisa e l’ex Andrea Di Carlo, lite su Instagram: il botta e risposta cancellato

editato in: da

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Lite su Instagram fra Arisa e l’ex Andrea Di Carlo con un botta e riposta che è stato in seguito cancellato da manager. I due hanno vissuto una turbolenta storia d’amore, segnata da addii dolorosi e ritorni di fiamma, con un matrimonio prima programmato, poi rimandato, a settembre.

Tutto è iniziato con un post Instagram di Arisa che sul suo profilo ha pubblicato uno scatto con una didascalia molto particolare. “Tu pensi che io non sappia scrivere, nè pensare con la mia testa – ha scritto la cantante -. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”.

Poco dopo è arrivato il commento di Andrea Di Carlo, manager ed ex fidanzato dell’artista. “Io sono quello che conosci con pregi e difetti che sai e hai visto – ha risposto lui nei commenti sotto il post -. Non ho inganni, non so se risulto presente o assente. Sono io. E sai tutto. Sai chi sono, cosa provo, cosa dare e cosa non so dare. Tu devi andare e stare dove davvero vuoi e solo quando lo saprai e lo vorrai starai bene. Scoprilo e fallo. È il migliore augurio che posso fare a chi tengo”. Poi ha aggiunto: “Per amare serve il cuore non la testa. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere. Notte baby”.

Il commento è poi sparito dal post, ma ha tutto l’aspetto di un tentativo di riavvicinamento fra i due. Lo scorso marzo era stato proprio Andrea a mettere fine alla relazione, annunciando di aver lasciato Arisa, annullando le nozze fissate per il 2 settembre a Roma. Poco dopo era arrivato il ritorno di fiamma, poi di nuovo l’addio e un tira e molla che sembra destinato a non fermarsi molto presto. Dietro le tensioni fra il manager e la cantante ci sarebbero le insicurezze di Arisa legate al rapporto e a visioni diverse riguardo il futuro della coppia.