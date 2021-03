Arisa, è già finita con Andrea Di Carlo: “Nessun matrimonio”

editato in: da

Tra Arisa e Andrea Di Carlo è già finita: il manager, in procinto di sposarsi (secondo le indiscrezioni risalenti a questa estate) con la cantante, avrebbe deciso di interrompere bruscamente la storia. Così su Instagram, a corredo di un selfie, Di Carlo ha dato l’annuncio dell’annullamento delle nozze.

Il manager, dopo appena sei mesi di relazione, ha scritto un lungo messaggio, mettendo nero su bianco parole che non lasciano spazio ai dubbi:

Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso? Avrei risposto: lei , anziché delle lenzuola profumate. Si, anche io credo in Dio, ma esiste anche l’autodeterminazione nella vita, che è quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni. Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea. L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo .#nessumatrimonio. The end.

Sembra proprio che Andrea Di Carlo non abbia gradito particolarmente l’intervista di Arisa a Domenica In, durante la quale l’artista aveva mostrato il suo lato più fragile e si era lasciata andare a delle affermazioni che hanno insinuato nel pubblico l’ipotesi di una crisi.

La cantante lucana infatti aveva evitato qualunque domanda sul fidanzato, per poi scoppiare in lacrime al filmato mandato in onda da Mara Venier. E poi aveva affermato: “Diciamo che io sono molto credente, mi affido al cielo, quello che il cielo vorrà per me sarà. Aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me, perché io tante cose non le so. Non so tanto scegliere, preferisco che le cose arrivino e si compiano. Io ho fiducia, ho fiducia nel cielo, e sarà così”.

Queste parole evidentemente hanno infastidito Andrea Di Carlo, tanto da arrivare a un annuncio che ha spiazzato amici e fan. A confermare la rottura anche la sparizione di ogni traccia di Arisa dal profilo del manager, che pare abbia cancellato gli scatti in compagnia dell’ormai ex fidanzata. Si tratterà di uno sfogo dettato dall’ira del momento o la decisione è ormai definitiva?